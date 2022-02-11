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Зеленский ввел в действие санкции против телеканала Наш, который прекратил вещание

11 февраля 2022, 23:53

Согласно указу, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd.

Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции проти канала Наш / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против телеканала Наш. Ограничения предусматривает запрет на вещание, сообщает сайт президента.

Согласно указу, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd. Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий и так далее.

Кроме того, другим указом вводятся санкции против российского ООО "Витрина ТВ" (транслятор российских телеканалов).

Сегодня Главред писал о том, что Совет Нацбезопасности ввел санкции против телеканала НАШ. Об этом заявил во время брифинга Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - отметил Данилов.

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Как сообщал Главред, 28 декабря 2021 Зеленский ввел в действие санкции против телеканалов Перший незалежний и UkrLive, которые связывают с нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Также Главред ранее писал о том, что украинские власти планируют ввести санкции против пророссийского телеканала "Наш". Служба безопасности Украины уже готовит соответствующие материалы.

"Готовятся документы для СНБО для внесения в санкционный список в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале", — рассказал собеседник издания Интерфакс.

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