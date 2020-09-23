Зеленский заявил о желании более эффективного диалога с Путиным

Зеленский хочет более эффективного диалога с Путиным / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский захотел "большей эффективности" от диалога с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, говорится на сайте пресс-службы Офиса президента.

По его словам, отношения с Росией сложные.

"С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война на Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать.

Война на востоке Украины унесла более 14 тысяч жизней, искалечила десятки тысяч судеб, разрушила семьи, отобрала дом у миллионов. Говорить о нормализации – это накладывать штампы на сложные процессы. В данном случае – процесс переговоров по достижению мира", - объяснил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что России следует сделать "ключевые шаги" для достижения мира на Донбассе.

"Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть большее стремление Москвы ускорить достижение мира", - сказал лидер Украины.

Отвечая на вопрос об общении с главой Кремля Владимиром Путиным, Зеленский подчеркнул, что коммуникация ограничена.

"Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - резюмировал Зеленский.

Диалог Зеленского с Путиным – о чем говорилось ранее: