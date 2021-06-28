Жители оккупированного Донбасса недополучили 900 млрд пенсий - Кабмин

Сколько пенсий не дополучили жители Донбасса / censor.net

Жители оккупированных территорий Донбасса с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд гривен пенсий, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 млрд... Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но ведь мы не знаем, живы ли те люди, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1278 тысяч пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях", - отметила она.

Также министр заявила, что Пенсионный фонд с августа 2014 по май 2021 года потерял 141 млрд грн "вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

При этом Лазебная не смогла ответить о количестве пенсионеров Донбасса, которые раньше получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.

Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта 2021 года из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.