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Что нельзя делать 27 ноября: приметы на Филиппов день

26 ноября 2020, 23:58

Сегодня не стоит начинать новые дела, иначе вас ожидают финансовые проблемы и убытки.

Приметы на 27 ноября / УНИАН

27 ноября почитают память святого апостола Филиппа - одного из двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа. Этот праздник также называют - Филиппов день, Филипповки или Филиппово заговенье.

В этот день существует несколько важных запретов, а приметы расскажут, какой будет погода зимой.​​​

Обычно Филиппово заговенье праздновалась широко и щедро: это было Заговенье перед постом. В этот день еще позволяется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко и блюда из них. Однако в 2020 году все же стоит воздержаться от переедания и обильных застолий, так как по православной традиции в пятницу – однодневный пост.​

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Что нельзя делать 27 ноября

  • Нельзя сегодня спорить и злиться, и уберите весь негатив из своих эмоций.
  • Не начинайте новые дела, иначе вас ожидают финансовые проблемы и убытки.
  • Стоит отказаться от тяжелой физической работы, а также отложить шитье и вышивку на потом.

Народные приметы на 27 ноября

  • Ясный день 27 ноября сулит неурожайный год.
  • Снега много навалило – следует ждать длительные дожди.
  • Каркающие 27 ноября вороны предсказывают оттепель.
  • Деревья в инее на Филиппов день стоят – примета к урожайному году.
  • Небо затянуто 27 ноября – примета к ненастному маю.
  • Богатый урожай пшеницы обещает сегодняшний дождь.
  • Водоемы во льду – примета к изобилию рыбы.

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Ранее Главред писал о том, как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021. А также выяснили, что можно дарить на Новый год 2021.

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