Что нельзя покупать 12 октября, чтобы не навлечь болезни: приметы дня

Что нельзя делать 12 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/chto-nelzya-pokupat-12-oktyabrya-chtoby-ne-navlech-bolezni-primety-dnya-10507459.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 12 октября / unsplash.com

12 октября церковь чтит память трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они были христианскими святыми и мучениками, жившими в древнеримском мире. Пер был священником, проповедовавшим веру в Римской империи. Впоследствии его арестовали и жестоко пытали. Его привязали к столбу и оставили там. Его съели дикие звери.

Тарах также был христианским священником, из-за чего его мучили и казнили. Святой Андроник также был казнен через веру во Христа.

видео дня

Что можно делать 12 октября

В этот день нужно готовить кукурузу и горох. Этим следует угостить родных и друзей. Предки верили, что если это сделать, то в следующем году будет большой урожай гороха.

Что нельзя делать 12 октября

1.Нельзя 12 октября стирать белье, убирать в доме и ссориться. Это может привлечь много проблем.

2. нельзя 12 октября покупать церковные вещи. Предки верили, что это может навлечь болезнь.

3. Нельзя 12 октября громко смеяться. Считается, что после этого придется горько плакать.

Приметы 12 октября

Если в этот день порывистый ветер, то погода будет пасмурной.

Если в этот день северный ветер, то будет быстрое похолодание.

Если на небе много звезд, то будет богатый урожай.

Если звезды тусклые, то будет тепло.

Если звезды мерцают, то скоро пойдет снег.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.