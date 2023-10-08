Найдите все за 1 минуту: необычный японский тест на старение мозга

Вам за 1 минуту нужно найти на картинке мышь, рыбу, птичку, сапог и змею.

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Интересный японский тест на старение мозга / коллаж: Главред, фото: pixabay , mixnews.lv

Иногда нам может казаться, что наше мышление и восприятие жизни не соответствуют нашему возрасту. Молодые люди могут чувствовать себя старше, а старшие - моложе. Это может даже мешать, ведь не всегда удастся найти себе такого собеседника, который поймет и с ним будет интересно.

Если вам кажется, что вы стареете, то предлагаем вам пройти простой японский тест на старение мозга. Об этом сообщает mixnews.lv.

Перед вами картинка, на которой изображены деревья и совы. Однако на этом изображении есть и другие объекты и живые существа. Вам нужно найти мышь, ботинок, рыбу, птицу и змею.

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Главное помните, вам нужно сосредоточиться и делать все очень быстро. На выполнение этого задания вам дается всего одна минута. Мыслить вам нужно нестандартно.

тест на старение мозга / фото: mixnews.lv

Где все спряталось

Этот японский тест на старение мозга с ответами сможет определить, насколько вы развиты и все ли вы делаете для того, чтобы продолжать развиваться. Если вы в течение минуты не смогли найти все, что нужно, то предлагаем вам продолжить поиски, не ограничивая себя во времени.

У нас есть для вас небольшая подсказка, которая сможет помочь в поиске.

тест на старение мозга / фото: mixnews.lv

Если вам все же не удалось найти мышь, рыбу, птичку, сапог или змею, то ниже вы увидите правильные ответы и точно поймете, где же они прятались.

тест на старение мозга / фото: mixnews.lv

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти льва за 14 секунд. Заметить животное, которое так искусно спряталось, будет очень нелегко.

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