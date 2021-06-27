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Как привлечь удачу на целый день: утренний ритуал везения для женщин

27 июня 2021, 18:50
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Проводить утренний ритуал нужно каждый день в течение часа после пробуждения.

Как сделать день счастливее / pixabay

Чтобы день был продуктивным и наполненным зарядом положительной энергии, важно правильно начать свое утро.

Утро - идеальное время, чтобы с помощью волшебного ритуала запрограммировать свой день. Проводить утренний ритуал нужно каждый день в течение часа после пробуждения, говорят эксперты.

Вы напитаетесь положительной энергией, и поможете окончательно проснуться и привнести в свою жизнь массу приятных неожиданностей и случайностей.

Данный ритуал напоминает обычную гимнастику, но эффект совершенно другой. Итак, главное правило волшебной гимнастики - никакой сковывающей и доставляющей дискомфорт одежды. Каждая сказанная фраза должна подкрепляться определенным действием.

Ноги поставьте на ширине плеч, руки на поясе и вслух или про себя проговаривайте:

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  • Головой вперед-назад, влево-вправо - Головой кручу, удачу прикручу.
  • Взмахи руками - взмахи рук деньги принесут
  • Наклоны корпуса тела - Тело раз, тело два — успешны все мои дела!
  • Приседания - вверх-вниз приседаю – свою жизнь улучшаю!

Все зависит от вашего желания и готовности, вы можете выполнить только этот комплекс по три подхода, он не займет у вас много времени, но результат вас удивит.

Всего 5-7 минут вашего времени по утрам - вот сколько времени нужно, чтобы сделать свою жизнь успешнее и позитивнее, чтобы начать больше улыбаться и верить в чудо.

Поверьте, это стоит того, чтобы хотя бы попробовать, но вам обязательно понравится и этот утренний ритуал станет доброй привычкой.

приметы День женского счастья
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