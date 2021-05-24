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Названы опасные подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать

24 мая 2021, 20:08
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5 подарков, которые нельзя принимать и дарить.

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Какие нельзя дарить подарки / pixabay

Все вещи обладают определенной энергией – позитивной или негативной. Специалисты также говорят, что подарки тоже могут притягивать в жизнь человека как хорошие события, так и беды.

Эзотерики перечислили вещи и подарки, которые дарить нельзя, так как можно накликать на человека беду.

Ножи

Эти предметы могут передавать плохую энергетику, поэтому дарить и принимать их в дар ни в коем случае нельзя. В древности считалось, что в ножах могут поселиться злые духи, а подарив такую утварь паре, можно разрушить семью. Если же вам решили преподнести в подарок нож, отдайте несколько копеек за него. Так вы нейтрализуете плохую энергетику.

Часы

Если подаренные часы сломаются или станут, то владельца ждут большие неприятности и сильное ухудшение здоровья. Ни в коем случае нельзя дарить часы пожилым людям, так как это может навлечь на них беду.

Кошелек

Кошелек в подарок может притянуть в дом нищету. Пустым его принимать в дар ни в коем случае нельзя. Попросите дарящего положить туда купюру, чтобы нейтрализовать энергию бедности.

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Зеркало

Зеркала всегда наделялись мистическими свойствами. А в качестве подарка их старались никогда не принимать. Особо опасными считались зеркала с острыми углами. Кроме того, дарящий не нарочно может передать свои неудачи. Кроме того, считается, что чужие зеркала способны забирать молодость и красоту. Если вы отказаться от подарка не можете, вытрите его мокрой тканью, чтобы очистить негатив.

Жемчуг

Приняв в дар от мужчины жемчуг, вы рискуете обрести несчастье. Он символизирует слезы. Поэтому считается, что женщина будет несчастна до тех пор, пока не избавится от подарка. Если вам жемчуг дарит женщина, то есть риски, что он заберет у вас молодость и красоту.

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