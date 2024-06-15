Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

Что нельзя делать 16 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от финансовых трудностей.

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Что нельзя делать 16 июня / фото: pixabay

16 июня церковь отмечает день памяти святых отцов семи Вселенских соборов. Это считается очень большим праздником. Также в этот день почитают память святого чудотворца Тихона Аматунтского. Как сообщает Главред, что Тихон вырос в семье бедных мещан на острове Кипр. Его родители были глубоко верующими христианами. С детства он стал набожными, милосердным и сострадательным к нуждающимся.

Тихона избрали епископом Аматунтским. Он активно распространял христианство среди местного населения. Тихон совершил множество чудес, за что его прозвали "Чудотворцем".

Что можно делать 16 июня

В этот день нужно заняться домашними делами. Стоит приготовить домашние блюда, заняться уборкой и стиркой.

В этот день нужно провести свободное время с близкими людьми. Это укрепит связь между вами.

Что нельзя делать 16 июня

1. Нельзя 16 июня принимать важные решения. Считается, что они не принесут ожидаемого результата.

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2. Нельзя 16 июня выпекать блюда. Предки верили, что это приведет к финансовым трудностям.

3. Нельзя 16 июня обижаться и думать плохо о ком-то. Тогда это вернется к вам.

Приметы 16 июня

Если в этот день папоротник свернул листву, то будет жарко и солнечно.

Если в этот день падают мелкие капли дождя, то он затянется надолго.

Если этим вечером туман, то погода улучшится.

Если в этот день вьюнок закрыл цветы, то пойдет дождь.

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