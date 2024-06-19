Почему нельзя считать деньги 20 июня: важные приметы в этот день

Что можно делать 20 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от безденежья.

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Что нельзя делать 20 июня / фото: pixabay

16 июня церковь почитает память святого священномученика Мефодия. Как сообщает Главред, он получил хорошее образование и с ранних лет проявил интерес к духовной жизни. Он поступил в монастырь, изучал Священное Писание и богословие. Мефодий был мудрым и духовным, он приобрел уважение.

Позже он стал епископом Патарским, усердно работал для укрепления христианской веры. Мефодий проповедовал среди язычников и еретиков, защищал учение Церкви. Он подвергся преследованиям, был арестован и подвергся жестким пыткам. Но это все не заставило святого отречься от веры. Позже его казнили.

Что можно делать 20 июня

В этот день нужно провести время с близкими, душевно поговорить. Считается, что это поможет примириться.

В этот день нужно помириться даже с давними врагами. Предки верили, что это принесет в жизнь счастье.

В этот день можно охотиться на перепелов и готовить из них разные блюда. Считается, что эти блюда принесут здоровье и благополучие.

Что нельзя делать 20 июня

1. Нельзя 20 июня отправляться в путь. Считается, что дальняя дорога принесет неприятности.

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2. Нельзя 20 июня считать деньги. Предки верили, что тогда их придется потратить на ненужные вещи.

3. Нельзя 20 июня завидовать другим. Иначе это принесет беду в вашу жизнь.

Приметы 20 июня

Если в этот день вечером кричат лебеди, то будет дождь.

Если в этот день паук активно плетет паутину, то будет тепло.

Если в этот день идет дождь, то такая погода затянется еще на 40 дней.

Если в этот день перепелки летят близко к человеческому жилью, то зима будет суровой.

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