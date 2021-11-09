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Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду

9 ноября 2021, 18:59

Нельзя женщинам вступать в конфликты, ссориться и оскорблять других людей 10 ноября.

церковь
Что нельзя делать 10 ноября / pixabay

10 ноября церковь почитает память преподобной Параскевы. Женщины с особым трепетом ждали этого дня.

В день святой Параскевы было принято рукодельничать. Девушки вышивали свадебные рушныки и иконы, а женщины вязали зимние свитера.

В этот день принято ходить в церковь. Молились, чтобы уберечь всех членов семьи от недугов.

Что нельзя делать в день Параскевы 10 ноября

Нельзя женщинам вступать в конфликты, ссориться и оскорблять других людей. Если ослушаться запрета, всю жизнь придется доживать в полном одиночестве.

Нельзя устраивать громкие вечеринки и смеяться. Лучше держать эмоции под контролем.

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Нельзя мыть голову и посещать салоны красоты 10 ноября.

Нельзя стирать и делать уборку 10 ноября в доме. Можно смыть удачу и счастье на долгое время.

Нельзя беременным давать что-либо в долг. Иначе можно отдать судьбу еще не рожденного ребенка в чужие руки.

Приметы на 10 ноября в день Параскевы

Если выпал снег 10 ноября, то стоит ждать морозной зимы.

Если начался дождь 10 ноября, то зима будет теплой.

Если вышло яркое солнце, то скоро будет потепление.

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