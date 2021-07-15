Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день и как уберечь себя от беды

Строго-настрого запрещено собранный 16 июля мак использовать для сдобы и выпечки.
16 июля православная церковь почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке. А в народе этот день называют одним из самых злополучных.
Название праздника Маковый день произошло из-за традиции сеять мак 16 июля. Наши предки верили, что именно в середине лета семена этого растения хорошо приживутся и дадут богатый урожай.
Семена дикого мака являются мощным оберегом. Их желательно освятить в церкви в Медовый спас (14 августа), а потом всегда носить с собой. Это убережет вас от неприятностей и несчастных случаев. Если этими зернами обсыпать дом, то это защитит его от всяких бесовских хитростей и наваждений.
Что нельзя делать 16 июля
Люди считали 16 июля плохим днем, который приносит потери и убытки. Поэтому было запрещено начинать новые дела, особенно если они касаются финансов.
Нельзя пить спиртные напитки. Существует поверье, что в тело человека, который злоупотребил алкоголем, может проникнуть нечистая сила и серьезно навредить его здоровью.
Чтобы не испортить отношения с близким или просто знакомым человеком не стоит 16 июля давать денег в долг. Это чревато крупными ссорами и разрывом отношений.
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Строго-настрого запрещено собранный 16 июля мак использовать для сдобы и выпечки. Его надо применять только в качестве лекарственного средства.
Приметы на 16 июля
- Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
- Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю.
- Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.
- Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.
- Перед ненастьем собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит.