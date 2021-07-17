Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды

Приметы на 18 июля / pixabay

18 июля 2021 года православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского, появившегося на свет в Каппадокии.

Ближе к ночи 18 июля наши предки выходили на улицу и смотрели на луну. Если месяц "играет", то урожай будет хорошим.

В этот день принято проводить обряды на луну. Если она находится в стадии роста, то читают заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. На убывающую луну обычно снимают порчу и очищают организм. В полнолуние можно провести ритуал на исполнение заветного желания.

18 июля нужно выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста, в которое добавлено много меда, сливочного масла, орехов и мака.

После того, как сдоба будет готова, ее следует обильно посыпать цукатами и полить джемом или вареньем. По народному поверью, чем сытнее выпечка 18 июля, тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь.

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Чего нельзя делать 18 июля

В воскресенье, 18 июля 2021 года нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее, иначе они так и не воплотятся в жизнь.

Запрещено 18 июля есть пресную выпечку – по примете, в будущем семья будет жить впроголодь.

Не нужно начинать новые дела и предпринимать серьезные действия – могут приключиться непредвиденные ситуации и потери. Сегодня надо обязательно доделать начатое, иначе и оно может закончиться крахом.

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Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие — это чревато большими неприятностями.

Приметы на 18 июля