Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды

Не нужно начинать новые дела и предпринимать серьезные действия.
18 июля 2021 года православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского, появившегося на свет в Каппадокии.
Ближе к ночи 18 июля наши предки выходили на улицу и смотрели на луну. Если месяц "играет", то урожай будет хорошим.
В этот день принято проводить обряды на луну. Если она находится в стадии роста, то читают заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. На убывающую луну обычно снимают порчу и очищают организм. В полнолуние можно провести ритуал на исполнение заветного желания.
18 июля нужно выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста, в которое добавлено много меда, сливочного масла, орехов и мака.
После того, как сдоба будет готова, ее следует обильно посыпать цукатами и полить джемом или вареньем. По народному поверью, чем сытнее выпечка 18 июля, тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь.
Чего нельзя делать 18 июля
В воскресенье, 18 июля 2021 года нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее, иначе они так и не воплотятся в жизнь.
Запрещено 18 июля есть пресную выпечку – по примете, в будущем семья будет жить впроголодь.
Не нужно начинать новые дела и предпринимать серьезные действия – могут приключиться непредвиденные ситуации и потери. Сегодня надо обязательно доделать начатое, иначе и оно может закончиться крахом.
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Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие — это чревато большими неприятностями.
Приметы на 18 июля
- Много звезд на небе – к ясной погоде.
- Если молодой месяц ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и тёплая погода.
- Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается ненастье.
- Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной.
- Маленькая и бледная луна – к затяжным дождям.
- Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде.
- Если в этот день Полнолуние, то весной будет полноводье.
- Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, круторогий – теплой.
- Если желтые облака или тучи идут с юго-запада, то будет дождь.
- День считается удачным для борьбы с бабочками-капустницами.
- Простым и доступным народным средством, помогающим избавиться от этих вредителей, служит пищевая сода, которой посыпают капустные листы.