Приметы на 20 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды

Приметы на 20 июля / pixabay

20 июля православная церковь вспоминает преподобного Фому Малеина, и преподобную Евдокию. В народе, по традиции народного календаря, отмечают Авдотью Сеногнойку, поскольку к этому времени обычно начинается сезон дождей, из-за чего гниет сено.

Если погода была хорошей, люди отправлялись в поле, заворачивали серпы в полотенца, исполняли народные песни. По традиции, первый сноп обвязывали полотенцем и несли в церковь освящать. Вечером после жатвы было принято кататься по ниве со словами: "Нива, нива, дай мне силы". Делать это нужно было втайне от всех.

20 июля идеально подходит для ухода за собой. Особенно всего, что касается волос. Считалось, что состригая сегодня отросшую шевелюру человек избавлялся от наболевших проблем и неудач.

Хорош день и для спонтанных покупок. Особенно, если это нечто приятное, что будет радовать вас долгие годы.

Не забудьте сегодня уделить внимание родственникам, а также совершить хотя бы одно благое дело. За все заслуги вам воздастся втройне.

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Что нельзя делать 20 июля

Строго-настрого запрещено в этот день делать предложение руки и сердца, назначать свидания, отмечать свадьбы и свататься. Предки верили: если положить начало новым отношениям на Авдотью Сеногнойку — союз будет несчастливым.

Любой, кто помыслит обмануть сегодня близкого или незнакомого человека, рискует сам оказаться в западне.

Как известно, зависть - один из страшных грехов. Предки верили, если сегодня заглядываться на чье-то благосостояние и слать проклятия в адрес "недруга", можно навлечь на себя страшные болезни.

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Девушкам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой и стирать белье. Считалось, что ослушавшаяся обрекала себя на тяжелую жизнь и нищету.

Народные приметы на 20 июля 2021 года