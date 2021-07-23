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Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

23 июля 2021, 18:13

Не хвастайтесь своими успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей.

Приметы на 24 июля
Приметы на 24 июля / pixabay

24 июля в народе чтут память преподобной Евфимии Всехвальной, а также святой равноапостольной княгини Ольги. Ольгу при рождении нарекли именем Хелена. Ольгу стали называть Страдницей из-за того, что именно в этот день в народе начинались полевые работы.

Каждому в семье находилось дело по силам, кто-то занимался жатвой, кто-то заготавливал сено, а кто-то работал на огороде. Детей обычно отправляли в лес на сбор ягод, и даже люди в возрасте всегда были заняты делом.

В народном календаре, 24 июля получило много названий: Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены. Евфимия Стожарница.

В этот день заниматься жатвой или заготовкой сена.Разрешается переносить сено и скошенную рожь в предварительно подготовленный погреб или амбар для дальнейшего хранения.

До рассвета отправлялись на рыбалку, прося Ольгу Страдницу о помощи. Наиболее удачной считалась рыбалка в дождливую, грозовую погоду.

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На Ольгу Страдницу рекомендуется посетить церковь. Равноапостольную княгиню можно просить об утешении вдовы, защите детей от различных бед.

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Жены просят Ольгу о возвращении неверного супруга в семью, молодые девушки – об удачном замужестве.

Что нельзя делать 24 июля 2021 года

  • Нельзя переедать – на Ольгу Страдницу разрешается есть только простые, легкие блюда, в небольшом количестве. Чревоугодие в этот церковный праздник приведет к материальным проблемам, лишениям и бедности в семье.
  • Не хвастайтесь своими успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей. Поэтому 24 июля категорически запрещается хвалиться своими успехами. Это может привести к неудачам и проблемам, поэтому очень важно контролировать свои мысли и речь.
  • Запрещено бездельничать – на Ольгу Страдницу, которая ознаменовывает собой пик жатвы, нельзя бездельничать. Лучше всего заняться какой-нибудь работой – на огороде, во дворе, по дому.

Приметы на 24 июля 2021 года

  • Если в этот день звезды ярко сияют, охота на медведя будет удачной.
  • Если гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет.
  • Гулкий гром – к продолжительному ливню, глухой – к тихому дождю.
  • Паук сидит посреди паутины – к дождю.
  • Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.
  • Жаркий солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.
  • Много мошкары – хороший знак. Осенью будет вдоволь грибов.
  • На поверхность воды пиявки поднимаются – к ненастью.

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