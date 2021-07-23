Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Не хвастайтесь своими успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей.
24 июля в народе чтут память преподобной Евфимии Всехвальной, а также святой равноапостольной княгини Ольги. Ольгу при рождении нарекли именем Хелена. Ольгу стали называть Страдницей из-за того, что именно в этот день в народе начинались полевые работы.
Каждому в семье находилось дело по силам, кто-то занимался жатвой, кто-то заготавливал сено, а кто-то работал на огороде. Детей обычно отправляли в лес на сбор ягод, и даже люди в возрасте всегда были заняты делом.
В народном календаре, 24 июля получило много названий: Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены. Евфимия Стожарница.
В этот день заниматься жатвой или заготовкой сена.Разрешается переносить сено и скошенную рожь в предварительно подготовленный погреб или амбар для дальнейшего хранения.
До рассвета отправлялись на рыбалку, прося Ольгу Страдницу о помощи. Наиболее удачной считалась рыбалка в дождливую, грозовую погоду.
На Ольгу Страдницу рекомендуется посетить церковь. Равноапостольную княгиню можно просить об утешении вдовы, защите детей от различных бед.
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Жены просят Ольгу о возвращении неверного супруга в семью, молодые девушки – об удачном замужестве.
Что нельзя делать 24 июля 2021 года
- Нельзя переедать – на Ольгу Страдницу разрешается есть только простые, легкие блюда, в небольшом количестве. Чревоугодие в этот церковный праздник приведет к материальным проблемам, лишениям и бедности в семье.
- Не хвастайтесь своими успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей. Поэтому 24 июля категорически запрещается хвалиться своими успехами. Это может привести к неудачам и проблемам, поэтому очень важно контролировать свои мысли и речь.
- Запрещено бездельничать – на Ольгу Страдницу, которая ознаменовывает собой пик жатвы, нельзя бездельничать. Лучше всего заняться какой-нибудь работой – на огороде, во дворе, по дому.
Приметы на 24 июля 2021 года
- Если в этот день звезды ярко сияют, охота на медведя будет удачной.
- Если гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет.
- Гулкий гром – к продолжительному ливню, глухой – к тихому дождю.
- Паук сидит посреди паутины – к дождю.
- Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.
- Жаркий солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.
- Много мошкары – хороший знак. Осенью будет вдоволь грибов.
- На поверхность воды пиявки поднимаются – к ненастью.