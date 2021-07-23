Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 24 июля / pixabay

24 июля в народе чтут память преподобной Евфимии Всехвальной, а также святой равноапостольной княгини Ольги. Ольгу при рождении нарекли именем Хелена. Ольгу стали называть Страдницей из-за того, что именно в этот день в народе начинались полевые работы.

Каждому в семье находилось дело по силам, кто-то занимался жатвой, кто-то заготавливал сено, а кто-то работал на огороде. Детей обычно отправляли в лес на сбор ягод, и даже люди в возрасте всегда были заняты делом.

В народном календаре, 24 июля получило много названий: Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены. Евфимия Стожарница.

В этот день заниматься жатвой или заготовкой сена.Разрешается переносить сено и скошенную рожь в предварительно подготовленный погреб или амбар для дальнейшего хранения.

До рассвета отправлялись на рыбалку, прося Ольгу Страдницу о помощи. Наиболее удачной считалась рыбалка в дождливую, грозовую погоду.

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На Ольгу Страдницу рекомендуется посетить церковь. Равноапостольную княгиню можно просить об утешении вдовы, защите детей от различных бед.

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Жены просят Ольгу о возвращении неверного супруга в семью, молодые девушки – об удачном замужестве.

Что нельзя делать 24 июля 2021 года

Нельзя переедать – на Ольгу Страдницу разрешается есть только простые, легкие блюда, в небольшом количестве. Чревоугодие в этот церковный праздник приведет к материальным проблемам, лишениям и бедности в семье.

Не хвастайтесь своими успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей. Поэтому 24 июля категорически запрещается хвалиться своими успехами. Это может привести к неудачам и проблемам, поэтому очень важно контролировать свои мысли и речь.

Запрещено бездельничать – на Ольгу Страдницу, которая ознаменовывает собой пик жатвы, нельзя бездельничать. Лучше всего заняться какой-нибудь работой – на огороде, во дворе, по дому.

Приметы на 24 июля 2021 года