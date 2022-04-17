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Приметы на Страстную неделю 2022: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу

17 апреля 2022, 15:48

Как правильно провести Страстную неделю.

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Страстная неделя приметы 2022 / pixabay

Неделя перед Пасхой 2022 называется Страстной или седмицей.

Страстная неделя в 2022 году начнется 18 апреля и продлится до 23 апреля, 24 апреля православные отметят Пасху.

Во время Великого пост, предваряющего Пасху, каждый православный человек должен покаяться в грехах, дурных поступках и мыслях.

В Страстную неделю церковь разрешает не поститься болеющим, пожилым людям, а также детям до семи лет.Также верующие уделяют особое внимание молитве и стараются больше помогать близким.

Что нельзя делать в Страстную неделю с 18 по 23 апреля 2022

Нельзя играть свадьбы и устраивать вечеринки.

Нельзя конфликтовать и ругаться.

Нельзя употребление спиртных напитков.

Нельзя плохо думать о других людях и обижать.

Приметы по дням на Страстную неделю

В Великий понедельник 18 апреля православные вспоминают некоторые моменты из Священного Писания, отправляются в церковь на Божественную Литургию, где молятся о здравии и финансовом благополучии. В эту дату разрешается употреблять растительную пищу.

Запрещается нецензурно выражаться, устраивать развлекательные мероприятия и предаваться веселью.

В Великий вторник 19 апреля православные вспоминают, как Мессия учил людей в Иерусалимском храме. В этот священный день верующие могут употреблять сырую растительную пищу без масла, хлеб и мед.

Нельзя употреблять спиртные напитки, нецензурно выражаться и конфликтовать, особенно со своими родственниками.

В Великую среду 20 апреля православные также вспоминают, как покаялась грешница, которая омыла ноги Мессии и помазала их миром. В эту священную дату взрослые и дети активно готовят себя к покраске яиц, закупают материалы и декор. Женщины убирают в доме и стирают.

Запрещается пить спиртные напитки, ссориться и обижаться на родственников, думать о плохом и заниматься тяжелым физическим трудом.

В Чистый четверг 21 апреля нужно сходить в церковь, чтобы принять участие в одной из самых длинных служб. В этот день можно ослабить ограничения Великого поста и позволить себе немного вина и горячей пищи.

Запрещается думать о плохом, обижаться, громко говорить и устраивать развлекательные мероприятия.

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Страстную пятницу 22 апреля необходимо провести без шума, лучше посвятить его спокойствию и насладиться времяпрепровождением в домашних условиях. Посвятите Страстную пятницу нужно родным и близким.

Нельзя в этот день протыкать землю железом, копать, пахать и заниматься физическим трудом.

Великая суббота 23 апреля - последний день Страстной седмицы. В этот день можно отправиться на главную службу и освятить куличи, чтобы встретить Великую пасху.

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