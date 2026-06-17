Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много росы
- Кого нужно сделать в этот день
- Что нельзя делать с подарками 18 июня
18 июня церковь почитает память мученика Леонтия. Как сообщает Главред, он был воином, когда в Римской империи христиане подвергались преследованиям. С юных лет он отличался глубоким благочестием, сдержанностью и стремлением к духовной жизни.
Он отказался служить языческим богам и открыто исповедовал христианство. После этого он потерял свою карьеру. Он не боялся угроз, ареста и пыток. В итоге Леонтий умер мученической смертью за веру.
Что можно делать 18 июня
- В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты, здоровье и благополучие.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда все вернется сторицей.
- В этот день нужно искупаться. Предки верили, что вода обладает целебной силой.
Что нельзя делать 18 июня
1. Нельзя 18 июня жаловаться на судьбу. Иначе в вашу жизнь придет больше неприятностей.
2. Нельзя 18 июня конфликтовать и ругаться. Предки верили, что это может привести к болезням и потерям.
3. Нельзя 18 июня принимать подарки от незнакомцев. Под их ликом может скрываться нечистая сила.
Приметы 18 июня
- Если в этот день солнечно, то лето будет урожайным.
- Если в этот день обильная роса, то день будет жарким.
- Если в этот день много паутины, то в ближайшие дни будет сухо.
- Если в этот день дождь, то июль будет прохладным.
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