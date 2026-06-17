Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

Что можно делать 18 июня. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от нечистой силы.

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Что нельзя делать 18 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много росы

Кого нужно сделать в этот день

Что нельзя делать с подарками 18 июня

18 июня церковь почитает память мученика Леонтия. Как сообщает Главред, он был воином, когда в Римской империи христиане подвергались преследованиям. С юных лет он отличался глубоким благочестием, сдержанностью и стремлением к духовной жизни.

Он отказался служить языческим богам и открыто исповедовал христианство. После этого он потерял свою карьеру. Он не боялся угроз, ареста и пыток. В итоге Леонтий умер мученической смертью за веру.

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Что можно делать 18 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты, здоровье и благополучие.

В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда все вернется сторицей.

В этот день нужно искупаться. Предки верили, что вода обладает целебной силой.

Что нельзя делать 18 июня

1. Нельзя 18 июня жаловаться на судьбу. Иначе в вашу жизнь придет больше неприятностей.

2. Нельзя 18 июня конфликтовать и ругаться. Предки верили, что это может привести к болезням и потерям.

3. Нельзя 18 июня принимать подарки от незнакомцев. Под их ликом может скрываться нечистая сила.

Приметы 18 июня

Если в этот день солнечно, то лето будет урожайным.

Если в этот день обильная роса, то день будет жарким.

Если в этот день много паутины, то в ближайшие дни будет сухо.

Если в этот день дождь, то июль будет прохладным.

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