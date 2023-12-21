Зачем люди мазали живот пеплом 22 декабря: приметы, которые уберегут новую жизнь

Что нельзя делать 22 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от серьезных неприятностей и сохранят здоровье.

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Что нельзя делать 22 декабря / фото: pexels

22 декабря церковь почитает память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она родилась в Риме в семье язычника. Её отец был бывшим сенатором, а мать в тайне была христианкой. Мать доверила воспитание дочери Хрисогону, который отличался глубокими знаниями в христианской вере. После смерти матери отец отдал девушку за богача, который был противником христианской веры.

Чтобы сохранить свою невинность, девушка сказала своему мужу, что якобы больна неизлечимым недугом. Она помогала всем обездоленным и христианам, которые были в тюрьмах. Она приходила туда в нищенской одежде, приносила им еду, мыла и перевязывала раны. В какой-то момент муж узнал о занятии девушки, он избил ее и запер в комнате.

Девушка молилась и смогла пережить своего палача. Все наследство она отдала беднякам. Император Диоклетиан узнал об этом и приказал сжечь девушку на столбе.

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Что можно делать 22 декабря

В этот день стоит помолиться. Просить нужно о том, чтобы роды прошли хорошо. Также можно попросить о защите всех невинно осужденных.

В этот день можно резать свинью и делать домашнюю колбасу, чтобы поставить на рождественский стол.

В этот день стоит начать вышивать специальное полотенце, которое подарит здоровье новорожденному ребенку.

В этот день стоит смазать живот теплым пеплом из печи. Этот ритуал поможет сделать роды удачными.

Что нельзя делать 22 декабря

1. Нельзя 22 декабря шить беременным женщинам.

2. Нельзя 22 декабря ходить дома босиком. Так можно навлечь на своих родственников.

3. Нельзя 22 декабря не стоит прокалывать уши. Если нарушить запрет, они могут долго заживать.

Приметы 22 декабря

Если облака плывут против ветра, значит, скоро начнутся снегопады;

Какая погода 4 января, такой она будет и в октябре;

Если на крыше дома появились сосульки, год будет урожайным;

Если в реке мало воды, год будет неблагоприятным для рыбаков, а летом можно ожидать засухи.

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