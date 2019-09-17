Перец на зиму: рецепт крутезной закуски

Перец консервированный можно быстро приготовить и наслаждаться им зимой.
Перец на зиму не только морозят, но и консервируют. Консервированные овощи являются хорошей закуской и могут украсить праздничный стол, а праздников зимой достаточно много.
Главред решил узнать, как готовится консервированный перец, а также найти рецепт крутезной закуски.
Перец на зиму в банках, рецепт крутезной закуски
Ингредиенты на банку 0,5 л:
- Около 0,5 кг болгарского перца - перец должен быть небольшим и мясистым;
- 1,5 столовых ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 50 мл яблочного уксуса 5%;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- Черный перец, душистый перец, кориандр - по вкусу;
- Растительное масло - по вкусу;
- Крутой кипяток.
Перец на зиму, рецепт пошаговый
Влейте на сковороду немного растительного масла, разогрейте ее и выложите помытый и просушенный перец. Накройте перцы крышкой, жарьте на небольшом огне и периодически переворачивайте - овощи нужно обжарить со всех сторон. Перец на зиму должен стать мягким, его не нужно сильно зажаривать.
В конце приготовления добавьте еще немного растительного масла, чтобы перец стал ароматнее, накройте овощи крышкой и обжарьте еще несколько минут. Перец целиком на зиму нужно консервировать в простерилизованных банках.
Читайте такжеПерсики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецептУложите в банки несколько перцев, пропустите 2 зубчика чеснока через чеснокодавку и положите в банки, а также добавьте черный перец, душистый перец и кориандр.
Уложите оставшиеся перцы - их нужно придавливать ложкой, поскольку перец консервированный усядется. Пропустите через чеснокодавку оставшийся чеснок и положите в банки.
Положите в перец на зиму в банках сахар, соль, влейте уксус, залейте овощи крутым кипятком и закройте простерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем и теплым одеялом до полного остывания.
Консервированный перец - фото этапов приготовления