Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире

Зебра - торт, который можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Приготовление в мультиварке занимает немного больше времени.
Зебра - пирог, который также называют тортом, заполучил свое название из-за того, что его тесто образует черные и белые полоски, свойственные зебре. Торт Зебра можно сделать на сметана или на кефире, а выпекать его можно не только в духовке, но и в мультиварке.
Главред собрал рецепты изящного торта - пирог Зебра на кефире и на сметане.
Торт Зебра, рецепт на сметане
Ингредиенты:
- 360 г сахара;
- 100 г сливочного масла (должно быть комнатной температуры);
- 200 г сметаны (должна быть комнатной температуры);
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1/3 чайной ложки соды;
- 4-5 яиц (должны быть комнатной температуры);
- 200 г просеянной муки;
- 2 столовые ложки какао-порошка.
Зебра, торт - этапы приготовления изящного десерта
Возьмите несколько мисок. В одной разотрите 180 г сахара со сливочным маслом. В другой - смешайте сметану с разрыхлителем и содой, а в третьей - смешайте яйца с оставшейся частью сахара, слегка взбейте ингредиенты и добавьте в масло, растертое с сахаров и все тщательно взбейте.
Потом добавьте во взбитую массу сметану, смешанную с содой и разрыхлителем. Понемногу вводите в массу муку и тщательно размешайте тесто на пирог Зебра на сметане.
Возьмите две миски, в одну из них добавьте какао-порошок. Разлейте тесто по мискам. Одну часть теста тщательно смешайте с какао-порошком.
Чтобы рецепт торта Зебра получился, нужно правильно уложить тесто в форму для выпекания - вливайте в центр формы для выпекания по очереди по две ложки разного теста. Потом зубочисткой разделите пирог на секторы.
Пирог Зебра на сметане выпекается менее часа при 180 градусах. Приблизительное время выпекания - 45 минут. После 45 минут выпекания проверьте, готов ли десерт - проткните его зубочисткой, на ней не должно быть теста.
Пирог Зебра, рецепт на кефире
Ингредиенты:
- 150 г сахара;
- Щепотка соли;
- Пачка ванильного сахара;
- 100 г сливочного масла (должно быть комнатной температуры);
- 3 яйца (должны быть комнатной температуры);
- 190 г муки;
- 2/3 чайной ложки соды;
- 220 мл кефира (должен быть комнатной температуры);
- 10 г какао.
Пирог Зебра на кефире готовится так же, как и аналогичный торт на сметане. Выпейте пирог в духовке около 45 минут.
Пирог Зебра в мультиварке
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 250 г сахара;
- 200 г 12%-й сметаны (должна быть комнатной температуры);
- 4 яйца (должны быть комнатной температуры);
- 50 мл растительного масла (должно быть комнатной температуры);
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 10 г разрыхлитель теста;
- Сливочное масло для смазки чаши мультиварки.
Как приготовить пирог Зебра в мультиварке
Яйца и сахар соедините и сделайте из них однородную пузырчатую массу. Добавьте в массу растительное масло и сметану и все тщательно перемешайте. После этого всыпьте просеянную муку, и замесите тесто на торт зебра. В одну часть теста добавьте какао-порошок и снова перемешайте.
Как выпекать пирог Зебра в мультиварке
Перед тем, как формировать торт, нужно подготовить чашу мультиварки - смажьте ее сливочным маслом. После такой несложной процедуры можно начинать формировать торт.
Сформированный торт отправьте в мультиварку готовиться на режиме Выпечка на протяжении 60 минут. После того, как час пройдет, оставьте мультиварку работать на режиме Подогрев.
Как готовить торт Зебра: фото этапов приготовления