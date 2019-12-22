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Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире

22 декабря 2019, 06:33

Зебра - торт, который можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Приготовление в мультиварке занимает немного больше времени.

Торт Зебра легко можно испечь в мультиварке
Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке / instagram.com/mir_tortovv

Зебра - пирог, который также называют тортом, заполучил свое название из-за того, что его тесто образует черные и белые полоски, свойственные зебре. Торт Зебра можно сделать на сметана или на кефире, а выпекать его можно не только в духовке, но и в мультиварке.

Главред собрал рецепты изящного торта - пирог Зебра на кефире и на сметане. 

Торт Зебра, рецепт на сметане

Ингредиенты:

  • 360 г сахара;
  • 100 г сливочного масла (должно быть комнатной температуры);
  • 200 г сметаны (должна быть комнатной температуры);
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1/3 чайной ложки соды;
  • 4-5 яиц (должны быть комнатной температуры);
  • 200 г просеянной муки;
  • 2 столовые ложки какао-порошка.

Зебра, торт - этапы приготовления изящного десерта

Возьмите несколько мисок. В одной разотрите 180 г сахара со сливочным маслом. В другой - смешайте сметану с разрыхлителем и содой, а в третьей - смешайте яйца с оставшейся частью сахара, слегка взбейте ингредиенты и добавьте в масло, растертое с сахаров и все тщательно взбейте.

Потом добавьте во взбитую массу сметану, смешанную с содой и разрыхлителем. Понемногу вводите в массу муку и тщательно размешайте тесто на пирог Зебра на сметане.

Возьмите две миски, в одну из них добавьте какао-порошок. Разлейте тесто по мискам. Одну часть теста тщательно смешайте с какао-порошком.

Чтобы рецепт торта Зебра получился, нужно правильно уложить тесто в форму для выпекания - вливайте в центр формы для выпекания по очереди по две ложки разного теста. Потом зубочисткой разделите пирог на секторы.

Пирог Зебра на сметане выпекается менее часа при 180 градусах. Приблизительное время выпекания - 45 минут. После 45 минут выпекания проверьте, готов ли десерт - проткните его зубочисткой, на ней не должно быть теста.

Пирог Зебра, рецепт на кефире

Ингредиенты:

  • 150 г сахара;
  • Щепотка соли;
  • Пачка ванильного сахара;
  • 100 г сливочного масла (должно быть комнатной температуры);
  • 3 яйца (должны быть комнатной температуры);
  • 190 г муки;
  • 2/3 чайной ложки соды;
  • 220 мл кефира (должен быть комнатной температуры);
  • 10 г какао.

Пирог Зебра на кефире готовится так же, как и аналогичный торт на сметане. Выпейте пирог в духовке около 45 минут.

Пирог Зебра в мультиварке

Ингредиенты: 

  • 300 г муки;
  • 250 г сахара;
  • 200 г 12%-й сметаны (должна быть комнатной температуры);
  • 4 яйца (должны быть комнатной температуры);
  • 50 мл растительного масла (должно быть комнатной температуры);
  • 2 столовые ложки какао-порошка;
  • 10 г разрыхлитель теста;
  • Сливочное масло для смазки чаши мультиварки.

Как приготовить пирог Зебра в мультиварке

Яйца и сахар соедините и сделайте из них однородную пузырчатую массу. Добавьте в массу растительное масло и сметану и все тщательно перемешайте. После этого всыпьте просеянную муку, и замесите тесто на торт зебра. В одну часть теста добавьте какао-порошок и снова перемешайте.

Как выпекать пирог Зебра в мультиварке

Перед тем, как формировать торт, нужно подготовить чашу мультиварки - смажьте ее сливочным маслом. После такой несложной процедуры можно начинать формировать торт.

Сформированный торт отправьте в мультиварку готовиться на режиме Выпечка на протяжении 60 минут. После того, как час пройдет, оставьте мультиварку работать на режиме Подогрев.

Как готовить торт Зебра: фото этапов приготовления

  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке instagram.com/mama_kzn__
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке Скриншот
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке Скриншот
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке Скриншот
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке Скриншот
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке Скриншот
  • Торт Зебра абсолютно не проблема испечь в мультиварке instagram.com/mama_kzn__

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