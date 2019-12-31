"Разметут" со стола за минуту: салат Любимый муж - рецепт с фото

Салат Любимый муж можно готовить с любыми видами мяса / Фото photoretsept.ru

Новогодний стол-2020 можно заполнить классическими для этого праздника салатами – оливье, селедкой под шубой и салатом с крабовыми палочками. А можно и дополнить чем-то новеньким и необычным, например, это может быть салат Любимый муж. Он не только очень красивый и вкусный – его "разметут" со стола буквально за считанные минуты, но и однозначно порадует вашего мужчину даже одним своим названием. Кроме того, состав салата также мужской, ведь редкий представитель сильного пола не любит мясо.

Салат Любимый муж можно готовить с любыми видами мяса, главное – его должно быть много, ведь это мужская закуска. В частности, для приготовления можно использовать копченую курицу, ветчину, отварную говядину или курицу, нежирную свинину или колбасу (варёную или полукопчёную). Также можно сочетать несколько видов мяса в одном салате.

Любимый муж – салат с копченой курицей

Чтобы приготовить обалденный салатик для своего любимого мужчины, вам понадобятся такие ингредиенты:

филе копченой курицы – 300 грамм;

шампиньоны или любые другие грибы – 300 грамм;

лук репчатый – 1 головка;

плавленый сырок – 2 штуки;

яйца куриные – 4 штуки;

помидор –1 штука;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 100 грамм;

соль, перец черный молотый - по вкусу.

Как приготовить салат Любимый муж – рецепт с фото

Этот изумительный мужской салат выкладывается слоями. Его можно сделать традиционно – в виде "горки", а также можно использовать сервировочное кольцо и обычный стакан – так салат будет выглядеть очень празднично. Сервировочное кольцо нужно обмотать пищевой пленкой, а стакан - немного смазать растительным маслом.

1. Для начала нужно подготовить грибы. Для салата подойдут шампиньоны, белые грибы, лисички или любые другие на ваш вкус. Грибы нужно помыть и порезать. Если грибочки маленькие, их лучше нарезать вдоль, захватывая в одном кусочке и шляпку, и ножку. На сковороду налить 2-3 соловые ложки растительного масла, около минуты обжарить грибы, затем добавить тонко нарезанный полукольцами репчатый лук и жарить до готовность 5-7 минут.

2. Куриные яйца отварить, остудить, очистить и натереть на терке.

3. Плавленые сырки положить в морозилку на 5-10 минут, чтобы они затвердели. Натереть на терке и смешать с сыром.

4. Измельчить чеснок, добавить его к яйцам и сыркам, посолить, поперчить и перемешать.

5. Начинаем выкладывать слои салата. Первый слой – грибы, ровным слоем их нужно выложить на блюдо. Сверху – половину яично-сырковой массы.

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

6. Копченую курицу нарезать кубиками и выложить третьим слоем салата.

7. Курицу покрываем оставшейся яично-сырковой массой.

Скриншот YouTube

8. После того как все слои салата собраны, его нужно поставить в холодное место для пропитки.

9. Перед подачей на стол салат Любимый муж украшаем помидорами. Их можно порезать ломтиками. Также из помидоров можно вырезать "розочки" и украсить зеленью - тогда блюдо станет настоящим украшением праздничного стола.

Салат Любимый муж / Скриншот YouTube

10. Сервировочное кольцо и стакан снимаются прокручивающими движениями уже после того, как оформление салата полностью закончено.

Скриншот YouTube

Совет к рецепту: если вам не хочется выкладывать салат Любимый муж слоями, то можете просто перемешать все ингредиенты, кроме помидоров, и заправить майонезом. Помидоры в этом случае тоже нужно использовать для украшения блюда. На вид салат получится не таким эстетичным, но все равно очень вкусным.

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Салат Любимый муж - рецепт с фасолью и ветчиной

Ингредиенты:

фасоль консервированная в собственном соку - 400 г;

помидор - 1 шт;

кукуруза консервированная - 1 маленькая банка;

ветчина (или вареная колбаса) - 150 г;

зелень;

хлеб белый - 2 ломтика;

чеснок - 2 зубчика;

майонез - по вкусу;

соль и перец черный молотый - по вкусу.

Как готовить салат Любимый муж

С фасоли слить жидкость. Можно использовать и отварную фасоль. Ветчину или колбасу порезать соломкой, помидор - кубиком. Зелень измельчить. Все ингредиенты смешать в миске, добавить рубленный чеснок. С кукурузы также слить жидкость и добавить к остальным ингредиентам. Салат посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.

Хлеб порезать кубиками, подсушить на сковороде с маслом или без - по желанию. Салат выложить в салатник, сверху присыпать сухариками. Перед подачей на стол перемешать. Салат Любимый муж готов.

Салат Любимый муж с фасолью / Фото Instagram

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