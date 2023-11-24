Элементарнее не бывает: участница 'Мастер Шеф' поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов

По желанию можно использовать любой твердый сыр.

https://glavred.info/recipes/appetizer/elementarnee-ne-byvaet-uchastnica-master-shef-podelilas-receptom-syrnyh-sharikov-iz-dvuh-ingredientov-10519456.html Ссылка скопирована

Как приготовить сырные шарики / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (olga.riabenko)

Если вы хотите приготовить сырные шарики, но не хотите заморачиваться, тогда Главред предлагает сделать их по рецепту участницы "Мастер Шефа" Ольги Рябенко. Для этого надо лишь два обязательных ингредиента, все остальное добавляйте по желанию.

Сырные шарики из твердого сыра - рецепт

Ингредиенты:

сыр пармезан или другой твердый сыр – 100 г

яичный белок-1-2 шт (в зависимости от размера яйца. Должно выйти плотное тесто)

масло для фритюра

вяленые томаты - 8 шт

бекон или хамон - 3 слайса

зелень

Приготовление: Натереть сыр на мелкой терке. Добавить белок. Сформировать шарики. Обжарить в разогретом масле. Отдельно перебить в блендере томаты и обжарить бекон (можно не обжаривать), или заменить хамоном.

видео дня

Посмотрите, как приготовить сырные шарики, обжаренные в масле:

@olga.riabenko - Сыр пармезан - 100 г; – Яичный белок-1-2 шт ( в зависимости от размера яйца. Имеет войте тугое тесто) - масло для фритюра; – вяленые томаты - 8 шт; – Бекон или хамон - 3 слайса; - Зелень. Процес процесс приготовления: * Натереть сыр на мелкой терке. * Добавить белок. * Сформировать шарики. * Обжарить в разогретом масле. * Отдельно перебить в блендере томаты и обжарить бекон( можно не обжаривать), или заменить хамоном. Далее-смотрите в видео. Уверяю, эти шарики понравятся и детям, и взрослым! Поэтому, сохраняйте и смакуйте на здоровье) оригінальний оригинальный звук-Ольга Рябенко / Мастер Шеф

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.