УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Элементарнее не бывает: участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов

Лидия Неплях
24 ноября 2023, 10:11
По желанию можно использовать любой твердый сыр.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Элементарнее не бывает: участница 'Мастер Шеф' поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов
Как приготовить сырные шарики / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (olga.riabenko)

Если вы хотите приготовить сырные шарики, но не хотите заморачиваться, тогда Главред предлагает сделать их по рецепту участницы "Мастер Шефа" Ольги Рябенко. Для этого надо лишь два обязательных ингредиента, все остальное добавляйте по желанию.

Сырные шарики из твердого сыра - рецепт

Ингредиенты:

  • сыр пармезан или другой твердый сыр – 100 г
  • яичный белок-1-2 шт (в зависимости от размера яйца. Должно выйти плотное тесто)
  • масло для фритюра
  • вяленые томаты - 8 шт
  • бекон или хамон - 3 слайса
  • зелень

Приготовление: Натереть сыр на мелкой терке. Добавить белок. Сформировать шарики. Обжарить в разогретом масле. Отдельно перебить в блендере томаты и обжарить бекон (можно не обжаривать), или заменить хамоном.

видео дня

Посмотрите, как приготовить сырные шарики, обжаренные в масле:

@olga.riabenko

- Сыр пармезан - 100 г; – Яичный белок-1-2 шт ( в зависимости от размера яйца. Имеет войте тугое тесто) - масло для фритюра; – вяленые томаты - 8 шт; – Бекон или хамон - 3 слайса; - Зелень. Процес процесс приготовления: * Натереть сыр на мелкой терке. * Добавить белок. * Сформировать шарики. * Обжарить в разогретом масле. * Отдельно перебить в блендере томаты и обжарить бекон( можно не обжаривать), или заменить хамоном. Далее-смотрите в видео. Уверяю, эти шарики понравятся и детям, и взрослым! Поэтому, сохраняйте и смакуйте на здоровье)

оригінальний оригинальный звук-Ольга Рябенко / Мастер Шеф

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
сыр рецепты
Реклама

Главное за день

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

10:12 Украина
Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

09:57 Мир
Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:12

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

10:11

Элементарнее не бывает: участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов

09:57

Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

09:54

"Ситуация тяжелая": россияне применили новую тактику и перешли в наступление - эксперт

09:00

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанЭксклюзив

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
08:55

Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

08:54

"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

08:30

Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента

08:07

РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

Реклама
08:03

ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи

07:30

В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым: говорят, что сбили 13 БПЛА

06:45

"Это не будет ее выбор": Украина может быть втянута в мирные переговоры – глава МИД Литвы

06:30

Экономического фронта не существует и не может существоватьмнение

05:30

Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

05:00

Нежелание Швейцарии передавать Украине немецкие Leopard 2 противоречит здравому смыслу-СМИ

04:43

Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов

04:00

Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов

03:35

"Сокращение помощи Украине": эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета СШАВидео

02:10

Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини

02:05

Эксперт объяснил подоплеку недавнего визита главы Пентагона в Киев

Реклама
01:40

Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

23 ноября, четверг
23:50

Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

22:28

"Но дайте мне еще неделю": Лана Дель Рей бросила жениха по странной причине

22:25

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

22:07

"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

21:43

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

21:35

За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

20:48

"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

20:45

Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

20:31

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

20:10

Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздникиВидео

20:09

Как "рождаются" снежинки и почему они неповторимы: ответ вас удивит

20:09

Что делать, чтобы не било током: простые советы спасут жизнь и здоровьеВидео

19:46

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

19:22

Не надо молчать: блокирование поляками Украины - это не дружбамнение

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

18:14

"У нас заканчивается время": НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России

Реклама
18:03

Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

18:01

Ликвидация военкора "Россия-24": в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

17:41

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять