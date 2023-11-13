Самый быстрый рецепт сырных чипсов в мире: один ингредиент и 10 минут на приготовление

Попробуйте и вы, чтобы проверить, что навыки готовки здесь вообще не нужны.
Время приготовления: 10 минут
Кухня Интернациональная
Сырные чипсы - рецепт
Ингредиенты:
- сыр твердый
Для соуса:
- сметана
- соль
- паприка
- сухой чеснок
Приготовление: Нарезаем сыр небольшими слайсами. Выкладываем их на пергамент и присыпаем сверху кунжутом или итальянскими травами. Выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов. Но следите за духовкой, чтобы они не сгорели, поскольку каждая печь работает по-разному. Для соуса: соединяем сметану, соль, паприку и сухой чеснок и подаем с ним чипсы.
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Смотрите, как приготовить чипсы с сыром:
@anny.cooking Сырные чипсы из одного ингредиента інгредієнти ингредиенты: Сыр твердый для чипсов для соуса: сметана, соль, паприка, сухой чеснок! Запекаем сыр при 200 градусах - 10 мин, но следите за духовкой, чтобы они не сгорели ибо каждая духовка печет по разному. # сырные#чипси#чипси# чипсирецепт# чипсывдома# сырничипсы#очень# снеки#закуска♬ Fo Fo - Romane Gila
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