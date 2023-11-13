Самый быстрый рецепт сырных чипсов в мире: один ингредиент и 10 минут на приготовление

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Сырные чипсы в духовке / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (anny.cooking)

Сырные чипсы - рецепт

Ингредиенты:

сыр твердый

Для соуса:

сметана

соль

паприка

сухой чеснок

Приготовление: Нарезаем сыр небольшими слайсами. Выкладываем их на пергамент и присыпаем сверху кунжутом или итальянскими травами. Выпекаем 10 минут при температуре 200 градусов. Но следите за духовкой, чтобы они не сгорели, поскольку каждая печь работает по-разному. Для соуса: соединяем сметану, соль, паприку и сухой чеснок и подаем с ним чипсы.

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