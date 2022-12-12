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Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецепт

12 декабря 2022, 13:58
Удивительно вкусная закуска из крабовых палочек. Рулетики на Новый год за 15 минут.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
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Закуска на Новый год 2023 рецепт, / goodfon.ru, скриншот

Новый год 2023 совсем скоро наступит и каждая хозяйка мечтает приготовить удивительно вкусные блюда на новогодний стол.

В год Кролика лучше готовить быстрые и легкие закуси, которые будут превосходно сочетаться с основными блюдами.

Этот рецепт рулетиков из крабовых палочек точно удивит своим неповторимым вкусом.

Рулет из крабовых палочек - рецепт

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 15 шт
  • Сыр - 50 гр (твердый или плавленный)
  • Яйца - 2 шт
  • Креветки - по желанию
  • Майонез

Яйца варим 20 минут. Обязательно остудить, почистить и отделить белки от желтка.

Желток натереть на мелкой терке, белок измельчить.

Креветки можно отварить или обжарить. Остудить и порезать.

Кальмары и белок соединить и добавить немного майонеза.

Из крабовых палочек убрать упаковку, аккуратно развернуть и переложить начинку.

Сворачиваем обратно в трубочки.

Красиво выложить трубочки из крабовых палочек на Новый год 2023 на блюдо.

Посыпать все желтком и немного добавить Пармезана или сыра.

Можно украсить закуску на Новый год укропом или зеленью.

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