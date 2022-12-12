Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецепт

Новый год 2023 совсем скоро наступит и каждая хозяйка мечтает приготовить удивительно вкусные блюда на новогодний стол.
В год Кролика лучше готовить быстрые и легкие закуси, которые будут превосходно сочетаться с основными блюдами.
Этот рецепт рулетиков из крабовых палочек точно удивит своим неповторимым вкусом.
Рулет из крабовых палочек - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 15 шт
- Сыр - 50 гр (твердый или плавленный)
- Яйца - 2 шт
- Креветки - по желанию
- Майонез
Яйца варим 20 минут. Обязательно остудить, почистить и отделить белки от желтка.
Желток натереть на мелкой терке, белок измельчить.
Креветки можно отварить или обжарить. Остудить и порезать.
Кальмары и белок соединить и добавить немного майонеза.
Из крабовых палочек убрать упаковку, аккуратно развернуть и переложить начинку.
Сворачиваем обратно в трубочки.
Красиво выложить трубочки из крабовых палочек на Новый год 2023 на блюдо.
Посыпать все желтком и немного добавить Пармезана или сыра.
Можно украсить закуску на Новый год укропом или зеленью.
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