Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецепт

На каком масле вредно жарить / pixabay, 1000menu

Многие хозяйки привыкли готовить жареную еду. От вкусной яичницы или жареного мяса отказаться трудно. Вот только не все знают, что вкус блюда зависит от масла на котором мы готовим.

Многие кулинары уверяют, что лучше всего готовить на оливковом или сливочном масле.

Все очень просто. Подсолнечное масло при нагревании сковороды может стрелять и начинает подгорать сразу на сковороде. Кроме того, от подсолнечного масла может идти черный дым, и ваше блюдо не просто испортиться, но и становится опасным к употреблению.

Оливковое масло нагревается дольше, что позволяет продуктам лучше приготовиться. Многие кулинары со всего мира употребляют именно оливковое масло. Кроме того, оно полезно для организма. На оливковом масле мясо, рыба и овощи готовятся очень просто. Также с оливковым маслом можно добиться получения хрустящей корочки. Лучше всего выбирать масло Extra для жарки.

Для приготовления легких блюд и завтраков стоит использовать для жарки сливочное или кокосовое масло.

Также современные хозяйки стали использовать топленое масло или масло Гхи.

Как правильно жарить продукты, чтобы еда стала не вредной

Нельзя наливать масло сразу в горячую сковороду. Масло должно нагреваться вместе со сковородой на плите.

Нельзя перегревать масло и готовить продукты сразу на высокой температуре.

Чтобы масло не испортилось, нужно хранить его в темном месте на кухне.

Нельзя наливать сразу много масла в сковороду. Желательно изначально ее смазать силиконовой кисточкой, а в процессе приготовления влить масло.

Хранить масло желательно в темном, защищенном от света, сухом месте.

Как приготовить топленое масло Гхи - рецепт

Вам понадобится:

Масло не менее 82% - 500 гр

Порезать масло комнатной температуры и переложить в кастрюлю.

Включить минимальный огонь и постоянно помешивать масло, пока оно полностью не растопиться.

На маленьком огне кипятить масло 3-35 минут.

Как только масло станет прозрачным, можно выключать кастрюлю и сразу процедить дважды.

Можно процедить масло Гхи через марлю или сито.

Перелить готовое топленое масло в баночки и хранить в холодильнике.

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