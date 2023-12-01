Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

Рождественское печенье ореховое удивит ароматом и неповторимым вкусом.

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Рождественское печенье / коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( cesmak.info)

Уже скоро наступит Рождество, поэтому надо запастись рецептами к празднику. Главред предлагает приготовить особенное рождественское печенье в форме полумесяца, которое поразит своей неповторимой нежностью и ароматом.

Рецепт рождественского печенья

Ингредиенты:

миндаль - 20 г

фундук - 20 г

грецкие орехи - 20 г

сахарная пудра - 75 г + для посыпки

мука - 175 г

ванильный сахар - 10 г

сливочное масло - 125 г

Приготовление: Орехи мелко блендерим до состояния муки. Смешиваем все продукты, замешиваем мягкое нежное тесто. Отщипываем от теста небольшие кусочки, формируем полумесяцы, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 10-12 мин (до легкой золотистости) при 180°. Даем остыть (не снимаем с противня до остывания, горячее печенье очень хрупкое), выкладываем и щедро присыпаем сахарной пудрой.

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