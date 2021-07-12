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Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

12 июля 2021, 13:15

В летнюю жару можно побаловать себя легким летним супом. Как приготовить окрошку на квасе – поделился Главред.

Окрошка на квасе
Окрошка на квасе / sovkusom.ru

Окрошка - это универсальный кулинарный продукт, который может быть супом, аперитивом или холодной закуской. В составе продукта зелень, свежие овощи и яйца, что делает его источником полезных витаминов и минералов. Сбалансированное количество белков, жиров и углеводов в классическом рецепте окрошки - секрет легкоусвояемости продукта.

Как приготовить окрошку на квасе с колбасой – рецепт

Вам понадобиться:

  • Картошка отварная – 500гр;
  • Колбаса вареная – 500 гр;
  • Огурцы – 500 гр;
  • Редиска – 400 гр;
  • Яйца – 5 шт;
  • Зеленый лук- 1 пучок;
  • Петрушка – 1 пучок;
  • Укроп – 1 пучок;
  • Квас, сметана, соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

  1. Промыть и нарезать огурцы мелкими кубиками. Старые овощи необходимо очистить от кожуры. Поместить в кастрюлю.
  2. Снять с картошки кожуру и нарезать мелкими кубиками. Добавить в емкость с огурцами.
  3. Натереть редиску на мелкой терке. Так ее вкус будет более выражен.
  4. Затем нужно нарезать колбасу и яйца и отправить к остальным ингредиентам.
  5. Нарезать зелень (лук, укроп и петрушку), добавить в кастрюлю к остальным продуктам и перемешать массу.
  6. Залить квасом по вкусу и добавить соль и сметану. Подавать блюдо со сметаной. Для пикантности можно заправить холодный суп хреном.

Окрошка на квасе калории

Калорийность окрошки от 60 до 80 калорий. Чтобы уменьшить количество калорий и сделать продукт более полезным, колбасу можно заменить куриным филе или индейкой. Окрошка с мясом на квасе станет замечательным блюдом для тех, кто следит за весом.

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Как выбрать квас для окрошки

  • Правильный выбор кваса поможет раскрыть и дополнить вкус каждого ингредиента.
  • Нужно выбирать квас живого брожения, приготовленный на ржаном хлебе и солоде;
  • Квас не должен быть сильно сладким и газированным – это испортит вкусовые качества блюда;
  • Смотрите на состав продукта – в квасе не должно быть ароматизаторов и усилителей вкуса;
  • Лучший квас для окрошки – белый.

Рецепты окрошки – Главред

Автор: Olena Stronh
рецепт суп
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