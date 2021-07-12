Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

Окрошка на квасе / sovkusom.ru

Окрошка - это универсальный кулинарный продукт, который может быть супом, аперитивом или холодной закуской. В составе продукта зелень, свежие овощи и яйца, что делает его источником полезных витаминов и минералов. Сбалансированное количество белков, жиров и углеводов в классическом рецепте окрошки - секрет легкоусвояемости продукта.

Как приготовить окрошку на квасе с колбасой – рецепт

Вам понадобиться:

Картошка отварная – 500гр;

Колбаса вареная – 500 гр;

Огурцы – 500 гр;

Редиска – 400 гр;

Яйца – 5 шт;

Зеленый лук- 1 пучок;

Петрушка – 1 пучок;

Укроп – 1 пучок;

Квас, сметана, соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Промыть и нарезать огурцы мелкими кубиками. Старые овощи необходимо очистить от кожуры. Поместить в кастрюлю. Снять с картошки кожуру и нарезать мелкими кубиками. Добавить в емкость с огурцами. Натереть редиску на мелкой терке. Так ее вкус будет более выражен. Затем нужно нарезать колбасу и яйца и отправить к остальным ингредиентам. Нарезать зелень (лук, укроп и петрушку), добавить в кастрюлю к остальным продуктам и перемешать массу. Залить квасом по вкусу и добавить соль и сметану. Подавать блюдо со сметаной. Для пикантности можно заправить холодный суп хреном.

Окрошка на квасе калории

Калорийность окрошки от 60 до 80 калорий. Чтобы уменьшить количество калорий и сделать продукт более полезным, колбасу можно заменить куриным филе или индейкой. Окрошка с мясом на квасе станет замечательным блюдом для тех, кто следит за весом.

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Как выбрать квас для окрошки

Правильный выбор кваса поможет раскрыть и дополнить вкус каждого ингредиента.

Нужно выбирать квас живого брожения, приготовленный на ржаном хлебе и солоде;

Квас не должен быть сильно сладким и газированным – это испортит вкусовые качества блюда;

Смотрите на состав продукта – в квасе не должно быть ароматизаторов и усилителей вкуса;

Лучший квас для окрошки – белый.

Рецепты окрошки – Главред