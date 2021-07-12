Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

В летнюю жару можно побаловать себя легким летним супом. Как приготовить окрошку на квасе – поделился Главред.
Окрошка - это универсальный кулинарный продукт, который может быть супом, аперитивом или холодной закуской. В составе продукта зелень, свежие овощи и яйца, что делает его источником полезных витаминов и минералов. Сбалансированное количество белков, жиров и углеводов в классическом рецепте окрошки - секрет легкоусвояемости продукта.
Как приготовить окрошку на квасе с колбасой – рецепт
Вам понадобиться:
- Картошка отварная – 500гр;
- Колбаса вареная – 500 гр;
- Огурцы – 500 гр;
- Редиска – 400 гр;
- Яйца – 5 шт;
- Зеленый лук- 1 пучок;
- Петрушка – 1 пучок;
- Укроп – 1 пучок;
- Квас, сметана, соль – по вкусу.
Пошаговое приготовление:
- Промыть и нарезать огурцы мелкими кубиками. Старые овощи необходимо очистить от кожуры. Поместить в кастрюлю.
- Снять с картошки кожуру и нарезать мелкими кубиками. Добавить в емкость с огурцами.
- Натереть редиску на мелкой терке. Так ее вкус будет более выражен.
- Затем нужно нарезать колбасу и яйца и отправить к остальным ингредиентам.
- Нарезать зелень (лук, укроп и петрушку), добавить в кастрюлю к остальным продуктам и перемешать массу.
- Залить квасом по вкусу и добавить соль и сметану. Подавать блюдо со сметаной. Для пикантности можно заправить холодный суп хреном.
Окрошка на квасе калории
Калорийность окрошки от 60 до 80 калорий. Чтобы уменьшить количество калорий и сделать продукт более полезным, колбасу можно заменить куриным филе или индейкой. Окрошка с мясом на квасе станет замечательным блюдом для тех, кто следит за весом.
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Как выбрать квас для окрошки
- Правильный выбор кваса поможет раскрыть и дополнить вкус каждого ингредиента.
- Нужно выбирать квас живого брожения, приготовленный на ржаном хлебе и солоде;
- Квас не должен быть сильно сладким и газированным – это испортит вкусовые качества блюда;
- Смотрите на состав продукта – в квасе не должно быть ароматизаторов и усилителей вкуса;
- Лучший квас для окрошки – белый.
Рецепты окрошки – Главред
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Автор: Olena Stronh