Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

Идеальная кабачковая икра, которую обожают все. Такой рецепт кабачковой икры проверенный годами и никогда не подведет вас.
Кабачковую икру можно готовить каждый день и она не надоест. Лучший рецепт кабачков по бабушкиному рецепту.
Попробуйте обязательно, и в магазине кабачковую икру вы покупать больше никогда не будете.
Самая вкусная кабачковая икра из детства, как в СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки молодые - 2 кг
- Лук - 2 шт (большие головки)
- Чеснок - 1 головка
- Майонез или сметана - 200 гр
- Приправа куриная
- Томатная паста - 5 столовых ложек
- Уксус 9% - 1.5 столовые ложки
- Сахар - 80 гр
- Соль - щепотка
Кабачки хорошо помыть, можно почистить от твердой шкурки. Но желательно покупать молодые кабачки.
Лук также помыть, и порезать небольшими кубиками.
В мясорубке измельчить кабачки и лук.
Переложить все в кастрюлю с толстым дном, лучше всего в казан.
Ставим кабачковую икру на огонь и варим в течение 50 минут. Обязательно помешиваем кабачки.
Далее добавить томатную пасту, майонез или сметану, соль, тайный ингредиент - куриную приправу.
Тушить еще 30 минут кабачковую икру.
Кабачковая икра должна сильно загустеть. Обязательно готовить ее под крышкой, но помешивать каждые 5 минут.
Добавить в кабачковую икру сахар и измельченный чеснок по вкусу. Помешивать еще 5-7 минут.
Через 5 минут добавить уксус, быстро перемешать кабачковую икру по бабушкиному рецепту и убрать с огня.
Разложить кабачковую икру по банкам и плотно закатываем.
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