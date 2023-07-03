Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

Обалденная кабачковая икра, как в СССР. Рецепт, от которого отказаться невозможно.

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Самая вкусная кабачковая икра рецепт из СССР / Коллаж Главред, фото youtube

Идеальная кабачковая икра, которую обожают все. Такой рецепт кабачковой икры проверенный годами и никогда не подведет вас.

Кабачковую икру можно готовить каждый день и она не надоест. Лучший рецепт кабачков по бабушкиному рецепту.

Попробуйте обязательно, и в магазине кабачковую икру вы покупать больше никогда не будете.

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Самая вкусная кабачковая икра из детства, как в СССР - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки молодые - 2 кг

Лук - 2 шт (большие головки)

Чеснок - 1 головка

Майонез или сметана - 200 гр

Приправа куриная

Томатная паста - 5 столовых ложек

Уксус 9% - 1.5 столовые ложки

Сахар - 80 гр

Соль - щепотка

Кабачки хорошо помыть, можно почистить от твердой шкурки. Но желательно покупать молодые кабачки.

Лук также помыть, и порезать небольшими кубиками.

В мясорубке измельчить кабачки и лук.

Переложить все в кастрюлю с толстым дном, лучше всего в казан.

Ставим кабачковую икру на огонь и варим в течение 50 минут. Обязательно помешиваем кабачки.

Далее добавить томатную пасту, майонез или сметану, соль, тайный ингредиент - куриную приправу.

Тушить еще 30 минут кабачковую икру.

Кабачковая икра должна сильно загустеть. Обязательно готовить ее под крышкой, но помешивать каждые 5 минут.

Как готовить кабачковую икру по госту рецепт / Коллаж Главред, фото youtube

Добавить в кабачковую икру сахар и измельченный чеснок по вкусу. Помешивать еще 5-7 минут.

Через 5 минут добавить уксус, быстро перемешать кабачковую икру по бабушкиному рецепту и убрать с огня.

Разложить кабачковую икру по банкам и плотно закатываем.

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