УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

Мария Тупик
3 июля 2023, 18:32 обновлено 3 июля, 18:52
70
Обалденная кабачковая икра, как в СССР. Рецепт, от которого отказаться невозможно.
Время приготоления Время приготовления: более 60 минут минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Самая вкусная кабачковая икра рецепт из СССР
Самая вкусная кабачковая икра рецепт из СССР / Коллаж Главред, фото youtube

Идеальная кабачковая икра, которую обожают все. Такой рецепт кабачковой икры проверенный годами и никогда не подведет вас.

Кабачковую икру можно готовить каждый день и она не надоест. Лучший рецепт кабачков по бабушкиному рецепту.

Попробуйте обязательно, и в магазине кабачковую икру вы покупать больше никогда не будете.

видео дня

Самая вкусная кабачковая икра из детства, как в СССР - рецепт

Вам понадобится:

  • Кабачки молодые - 2 кг
  • Лук - 2 шт (большие головки)
  • Чеснок - 1 головка
  • Майонез или сметана - 200 гр
  • Приправа куриная
  • Томатная паста - 5 столовых ложек
  • Уксус 9% - 1.5 столовые ложки
  • Сахар - 80 гр
  • Соль - щепотка

Кабачки хорошо помыть, можно почистить от твердой шкурки. Но желательно покупать молодые кабачки.

Лук также помыть, и порезать небольшими кубиками.

В мясорубке измельчить кабачки и лук.

Переложить все в кастрюлю с толстым дном, лучше всего в казан.

Ставим кабачковую икру на огонь и варим в течение 50 минут. Обязательно помешиваем кабачки.

Далее добавить томатную пасту, майонез или сметану, соль, тайный ингредиент - куриную приправу.

Тушить еще 30 минут кабачковую икру.

Кабачковая икра должна сильно загустеть. Обязательно готовить ее под крышкой, но помешивать каждые 5 минут.

Как готовить кабачковую икру по госту рецепт
Как готовить кабачковую икру по госту рецепт / Коллаж Главред, фото youtube

Добавить в кабачковую икру сахар и измельченный чеснок по вкусу. Помешивать еще 5-7 минут.

Через 5 минут добавить уксус, быстро перемешать кабачковую икру по бабушкиному рецепту и убрать с огня.

Разложить кабачковую икру по банкам и плотно закатываем.

Читайте также:

рецепт кабачки интересные новости
Реклама

Главное за день

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:51 Украина
Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5

17:39 Мир
"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся война

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

Реклама
17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

Реклама
15:34

Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на СумыФото

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

15:20

Какой идеальный дом подходит для вашего знака зодиака

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

Реклама
10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

10:30

Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

09:59

"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

09:26

Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

09:23

ВСУ ведут успешное контрнаступление: в Минобороны раскрыли детали

09:00

К осени Россия начнет бежать с юга, ЗАЭС хотят взорвать, чтобы задержать ВСУ - КочетковЭксклюзив

08:58

ВСУ успешно наступают на шести участках фронта - ISW

08:58

Гороскоп на завтра 4 июля 2023: Львы - хватит транжирить деньги, Овнам - стресс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять