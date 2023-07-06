Готовить так просто: военный ВСУ показал рецепт уникального обеда для украинских защитников

Украинский защитник Руслан Мокрицкий показал удивительный рецепт вкуснейшего и сочного мяса. Такой обед он приготовил для своих побратимов.
Легкое, вкусное и простое блюдо из мяса с подливой восхитит любого. Такой рецепт собрал на TikTok более 1,5 миллиона просмотров.
Вкусное мясо с подливой - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо свинины - 1 кг
- Чеснок - 3 зубчика
- Соль
- Перец
- Растительное масло
- Соевый соус 5 столовых ложек
- Мед - 1 столовая ложка
- Сливочное масло - 150 гр
Мясо хорошо помыть, порезать на стейки и слегка отбить с двух сторон.
Разогреть хорошо сковороду с растительным маслом.
Мясо посолить, поперчить и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
В это время почистить чеснок, мелко измельчить.
В глубокой тарелке смешать соевый соус мед.
Когда мясо приготовилось, накрыть крышкой и снять с огня.
В отдельной сковороде растопить сливочное масло, добавить чеснок и немного перемешать.
Выложить в сковороду к маслу мясо, залить все соевым соусом.
Готовить так мясо с подливой минут 15 на медленном огне.
Смотрите видео рецепт, как военный ВСУ Руслан готовит невероятный рецепт:
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