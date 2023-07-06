Готовить так просто: военный ВСУ показал рецепт уникального обеда для украинских защитников

Самое вкусное и сочное мясо приготовил военный ВСУ и поделился рецептом с украинцами.

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Как готовить вкусное мясо с подливой на сковороде / Коллаж Главред, фото скриншот tiktok

Украинский защитник Руслан Мокрицкий показал удивительный рецепт вкуснейшего и сочного мяса. Такой обед он приготовил для своих побратимов.

Легкое, вкусное и простое блюдо из мяса с подливой восхитит любого. Такой рецепт собрал на TikTok более 1,5 миллиона просмотров.

Вкусное мясо с подливой - рецепт

Вам понадобится:

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Мясо свинины - 1 кг

Чеснок - 3 зубчика

Соль

Перец

Растительное масло

Соевый соус 5 столовых ложек

Мед - 1 столовая ложка

Сливочное масло - 150 гр

Мясо хорошо помыть, порезать на стейки и слегка отбить с двух сторон.

Разогреть хорошо сковороду с растительным маслом.

Мясо посолить, поперчить и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

В это время почистить чеснок, мелко измельчить.

В глубокой тарелке смешать соевый соус мед.

Когда мясо приготовилось, накрыть крышкой и снять с огня.

В отдельной сковороде растопить сливочное масло, добавить чеснок и немного перемешать.

Выложить в сковороду к маслу мясо, залить все соевым соусом.

Готовить так мясо с подливой минут 15 на медленном огне.

Смотрите видео рецепт, как военный ВСУ Руслан готовит невероятный рецепт:

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