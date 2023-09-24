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Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

Лидия Неплях
24 сентября 2023, 08:46 обновлено 24 сентября, 08:46
Секрет сочности мяса заключается в том, чтобы обжарить корейку со всех сторон, тогда сок не вытечет
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня европейская
Сочная буженина от ПАВы
Сочная буженина от Павы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pava_vb2)

Корейка является одной из самых вкусных частей свинины, из которых можно приготовить вкуснющую запеченную буженину. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, рассказал, как приготовить домашнюю буженину всего за 50 минут.

Буженина по-домашнему - рецепт

Ингредиенты:

  • свинина (корейка) - 1.5 кг
  • горчица дижонская - 40г
  • лимон - 1шт.
  • оливковое масло - 30 мл
  • тимьян;
  • специи: томаты, чеснок, базилик
  • соль, перец по вкусу

Приготовление: Делаем небольшие горизонтальные разрезы на корейке. Мясо немного обжариваем с солью и перцем. На сковороду выкладываем дольки лимона и тимьян, сверху кладем мясо, смазываем тщательно горчицей и специями и отправляем запекать в заранее разогретую на 175 градусов духовку примерно на 50 минут.

видео дня

Смотрите, как замариновать буженину:

@pava_vb2 БУЖЕНИНА за 50 минут без фольги сочная и ароматная.Быстрое приготовление домашней мясной закуски.Покупное никогда не сравнить с этой вкуснятиной. Маленьке маленьке маленькая просьба, кто хранит рецепт,оставьте любой эмодзи в комментариях или лайк.Чтобы я видел тех,кому нравится то, что я делаю.Вам не тяжело, мне очень приятно, спасибо) ІНГРЕДІЄНТИ️ингредиенты :Свини свинина (отбивная или корейка)- 1.5 кг гірч Горчица дижонская - 40г лимон лимон - 1шт. оливкова оливковое масло-30мл тім тимьян, тимьян спеції специи: томаты, чеснок,базилик-у меня сушеные сіль соль, перец по вкусу ️ ️ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: * Мясо немного обжариваем с солью и перцем •на сковороду выкладываем дольки лимона и тимьян сверху кладем мясо,смазываем тщательно горчицей и специями и отправляем зарезать в заранее разогретую духовку 175'примерно 50мин. А потом со всей семьей смакуем!) Это добре хорошо приготовленная буженина станет настоящим украшением любого стола ️ ️ буженину можно сразу подавать на горячее или дать остыть,убрать на ночь в холодильник. #буженина# праздничностравы# рецепты#об'ясо #горчица# рецептбуженины# рецепты#очень вкусно# продукты# готовиморазом# рецептизмяса# свининавдуховке ор оригинальный звук-Пава?

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мясо рецепты Вадим Бжезинский (Пава)
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