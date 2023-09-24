Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

Секрет сочности мяса заключается в том, чтобы обжарить корейку со всех сторон, тогда сок не вытечет

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Сочная буженина от Павы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pava_vb2)

Корейка является одной из самых вкусных частей свинины, из которых можно приготовить вкуснющую запеченную буженину. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, рассказал, как приготовить домашнюю буженину всего за 50 минут.

Буженина по-домашнему - рецепт

Ингредиенты:

свинина (корейка) - 1.5 кг

горчица дижонская - 40г

лимон - 1шт.

оливковое масло - 30 мл

тимьян;

специи: томаты, чеснок, базилик

соль, перец по вкусу

Приготовление: Делаем небольшие горизонтальные разрезы на корейке. Мясо немного обжариваем с солью и перцем. На сковороду выкладываем дольки лимона и тимьян, сверху кладем мясо, смазываем тщательно горчицей и специями и отправляем запекать в заранее разогретую на 175 градусов духовку примерно на 50 минут.

видео дня

Смотрите, как замариновать буженину:

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