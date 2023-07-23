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Готовьте сразу 30 банок: хрустящие и самые лучшие огурцы на зиму - быстрый рецепт

Мария Тупик
23 июля 2023, 11:03 обновлено 23 июля, 11:06
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Восхитительно вкусные хрустящие огурцы на зиму. Невероятно вкусный рецепт огурчиков, которые разметают с банками.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Хрустящие огурцы на зиму за 30 минут
Хрустящие огурцы на зиму за 30 минут рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Готовим вкусные огурчики на зиму с карри или кетчупом чили. Такой рецепт приготовления огурцов на зиму очень простой, но наслаждаться будете всю холодную пору.

Вкус таких хрустящих огурцов просто обалденный. Все засыпали в банку, закатали и восхитительные огурчики готовы.

Огурцы на зиму хрустящие - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Огурцы (небольшого размера)
  • Лук - 2 шт
  • Перец горошком
  • Вода - 1 л
  • Уксус 9% - 200 мл ( на 1 л воды)
  • Сахар - 300 гр
  • Соль - 2 столовых ложки
  • Приправа карри - 25 гр или кетчуп чили

Огурцы залить холодной водой и дать им постоять, пока будет варится маринад.

1 литр воды вылить в кастрюлю, добавить уксус, сахар, соль, карри или кетчуп чили.

Поставить маринад на огонь и довести до кипения, иногда помешивать.

Огурцы хорошо помыть, можно удалить сразу хвостики.

Лук почистить и порезать кольцами.

В чистые банки разложить лук, далее плотно уложить огурцы, и добавить перец горошком.

Маринад снять с огня, перемешать и аккуратно разлить по банкам.

Банки закрутить крышками и поставить для стерилизации. С момента закипания стерилизовать банки с огурцами 7 минут.

Хрустящим огурчикам дать остыть и отправить в прохладное место.

Смотрите видео, как готовить вкусные огурцы на зиму рецепт:

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