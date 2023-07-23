Готовьте сразу 30 банок: хрустящие и самые лучшие огурцы на зиму - быстрый рецепт

Готовим вкусные огурчики на зиму с карри или кетчупом чили. Такой рецепт приготовления огурцов на зиму очень простой, но наслаждаться будете всю холодную пору.
Вкус таких хрустящих огурцов просто обалденный. Все засыпали в банку, закатали и восхитительные огурчики готовы.
Огурцы на зиму хрустящие - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы (небольшого размера)
- Лук - 2 шт
- Перец горошком
- Вода - 1 л
- Уксус 9% - 200 мл ( на 1 л воды)
- Сахар - 300 гр
- Соль - 2 столовых ложки
- Приправа карри - 25 гр или кетчуп чили
Огурцы залить холодной водой и дать им постоять, пока будет варится маринад.
1 литр воды вылить в кастрюлю, добавить уксус, сахар, соль, карри или кетчуп чили.
Поставить маринад на огонь и довести до кипения, иногда помешивать.
Огурцы хорошо помыть, можно удалить сразу хвостики.
Лук почистить и порезать кольцами.
В чистые банки разложить лук, далее плотно уложить огурцы, и добавить перец горошком.
Маринад снять с огня, перемешать и аккуратно разлить по банкам.
Банки закрутить крышками и поставить для стерилизации. С момента закипания стерилизовать банки с огурцами 7 минут.
Хрустящим огурчикам дать остыть и отправить в прохладное место.
Смотрите видео, как готовить вкусные огурцы на зиму рецепт:
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