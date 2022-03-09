Как готовить бездрожжевой хлеб: рецепт за 20 минут

Простой рецепт хлеба без дрожжей в духовке, который точно понравится каждой хозяйке.
Вкусный и горячий хлеб в условиях войны в Украине может быть в каждом доме. Для приготовления выпечки можно использовать муку разных сортов при этом дрожжи не понадобятся.
Мы расскажем простой и вкусный рецепт хлеба в духовке, который можно приготовить за 20-30 минут.
Бездрожжевой хлеб можно готовить из гречневой, кукурузной, пшеничной муки.
Как приготовить хлеб без дрожжей - рецепт
Вам понадобится:
- Мука пшеничная 1/2 стакана
- Мука грубого помола - 1/2 стакана
- Вода слабогазированная или минеральная - 350 мл
- Растительное масло или оливковое - 5 столовых ложек
- Семена тмин или льон
Минеральную воду налить в чашу, добавить растительное или оливковое масло, просеять муку и добавить семена.
Смешать все ингредиенты и добавлять просеянную пшеничную муку.
Замесить тесто, которое не должно прилипать к рукам. Тесто сформировать в рулет или придать любую форму, которая вам по душе.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Застелить противень пергаментной бумагой, выложить бездрожжевой хлеб и выпекать 10 минут.
Далее снизить температуру до 160 градусов.
Хлеб выпекать в духовке до 30 минут.
Чтобы хлеб был нежным, воздушным и долго мягким, заверните в полотенце, переложите в пакет и оставьте на 60 минут.
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