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Как готовить бездрожжевой хлеб: рецепт за 20 минут

9 марта 2022, 16:47

Простой рецепт хлеба без дрожжей в духовке, который точно понравится каждой хозяйке.

хлеб
Рецепт хлеба в духовке / ua.depositphotos.com

Вкусный и горячий хлеб в условиях войны в Украине может быть в каждом доме. Для приготовления выпечки можно использовать муку разных сортов при этом дрожжи не понадобятся.

Мы расскажем простой и вкусный рецепт хлеба в духовке, который можно приготовить за 20-30 минут.

Бездрожжевой хлеб можно готовить из гречневой, кукурузной, пшеничной муки.

Как приготовить хлеб без дрожжей - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука пшеничная 1/2 стакана
  • Мука грубого помола - 1/2 стакана
  • Вода слабогазированная или минеральная - 350 мл
  • Растительное масло или оливковое - 5 столовых ложек
  • Семена тмин или льон

Минеральную воду налить в чашу, добавить растительное или оливковое масло, просеять муку и добавить семена.

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Смешать все ингредиенты и добавлять просеянную пшеничную муку.

Замесить тесто, которое не должно прилипать к рукам. Тесто сформировать в рулет или придать любую форму, которая вам по душе.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Застелить противень пергаментной бумагой, выложить бездрожжевой хлеб и выпекать 10 минут.

Далее снизить температуру до 160 градусов.

Хлеб выпекать в духовке до 30 минут.

Чтобы хлеб был нежным, воздушным и долго мягким, заверните в полотенце, переложите в пакет и оставьте на 60 минут.

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