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Самый вкусный пирог с черешней по рецепту Юлии Панковой

11 июня 2020, 04:03

Начался сезон черешни, и гатро- тревел- блогер Юлия Панкова поделилась свежайшим рецептом пирога с черешней.

Рецепт пирога с черешней
Рецепт пирога с черешней / Новый канал

Если вдруг кто-то дойдет до состояния, когда уже не сможет есть черешню свежей, телеведущая Юлия Панкова поделилась рецептом самого вкусного французского десерта - клафути. Ведущая программы Ревизор, который снимает Новый канал, кулинар Юлия Панкова поделилась со всеми своим рецептом.

Технически - клафути - это десерт на яичном тесте, и некоторые даже зовут его запеканкой, или пирогом-запеканкой. Весь секрет в правильных пропорциях для консистенции теста, и правильной температурной обработке - слишком пересушенный и сырой французский десерт уже будет не тем, что надо.

"Для этого пирога можно использовать любую сочную ягоду – вишню, черешню, ежевику, сливу, чернику. Летом черешня появляется первой, поэтому сначала готовим клафути с ней", – рассказывает телеведущая.

Юлия Панкова признается, что рецептов этого десерта много. Но она провела огромную исследовательскую работу, в результате которой и родился этот – идеальный и выверенный. По словам Юли, он сочетает в себе техники и советы многих именитых кулинаров. Поэтому смело можете готовить!

Рецепты от Юлии Панковой
Рецепты от Юлии Панковой / Instagram

Ингредиенты для клафути:

  • 125 г – мелкого сахара;
  • 60 г – муки;
  • 300 г – сливок жирностью 10-12%;
  • 2 шт. – яиц;
  • 3 шт. – желтков;
  • ½ стручка ванили;
  • 3 ст. л. – настойки из черешни;
  • 450 г – черешен без косточек;
  • Масло, мука, сахар – для обсыпки формы;

Приготовление клафути:

Рецепт клафкти - приготовление
Рецепт клафкти - приготовление / Новый канал

  • Возьмите форму диаметром 22-24 см.

  • Черешню очистите от косточек, сложите в дуршлаг, установленный над миской, и сбрызните настойкой.

  • Смешайте сахар и муку в большой миске. Постепенно добавляйте сливки, яйца и яичные желтки. Размешайте, чтобы получилось жидкое однородное тесто. Добавьте содержание стручка ванили. Оставьте в холодильнике на 2 часа или на ночь.

  • Жаропрочную форму смажьте маслом, посыпьте смесью муки и сахара. Поставьте форму в холодильник на то же время, что и тесто.

Клафути с черешней - рецепт Юлии Панковой
Клафути с черешней - рецепт Юлии Панковой / YouTube

  • Разогрейте духовку до 200 градусов.

  • Перелейте в тесто черешневый сок из миски, перемешайте, поднимая тесто со дна.

  • Налейте в форму тесто толщиной в палец и поставьте в духовку на 5-7 минут. Тесто должно загустеть до консистенции сметаны. Достаньте форму из духовки, распределите ягоды по тесту плотным слоем и залейте остатками теста.

  • Верните форму в духовку и выпекайте еще 15 минут при 200 градусах. Затем уменьшите жар до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Края должны стать пышными.

  • Вставьте кончик ножа в центр клафути. Когда вытащите, он должен остаться чистым.

  • Остудите выпечку в форме. Подавайте клафути теплым или холодным.

Напомним, ранее Юлия Панкова рассказала, как приготовить самый вкусный кекс на молоке.

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