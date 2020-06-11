Самый вкусный пирог с черешней по рецепту Юлии Панковой

Рецепт пирога с черешней / Новый канал

Если вдруг кто-то дойдет до состояния, когда уже не сможет есть черешню свежей, телеведущая Юлия Панкова поделилась рецептом самого вкусного французского десерта - клафути. Ведущая программы Ревизор, который снимает Новый канал, кулинар Юлия Панкова поделилась со всеми своим рецептом.

Технически - клафути - это десерт на яичном тесте, и некоторые даже зовут его запеканкой, или пирогом-запеканкой. Весь секрет в правильных пропорциях для консистенции теста, и правильной температурной обработке - слишком пересушенный и сырой французский десерт уже будет не тем, что надо.

"Для этого пирога можно использовать любую сочную ягоду – вишню, черешню, ежевику, сливу, чернику. Летом черешня появляется первой, поэтому сначала готовим клафути с ней", – рассказывает телеведущая.

Юлия Панкова признается, что рецептов этого десерта много. Но она провела огромную исследовательскую работу, в результате которой и родился этот – идеальный и выверенный. По словам Юли, он сочетает в себе техники и советы многих именитых кулинаров. Поэтому смело можете готовить!

Рецепты от Юлии Панковой / Instagram

Ингредиенты для клафути:

125 г – мелкого сахара;

60 г – муки;

300 г – сливок жирностью 10-12%;

2 шт. – яиц;

3 шт. – желтков;

½ стручка ванили;

3 ст. л. – настойки из черешни;

450 г – черешен без косточек;

Масло, мука, сахар – для обсыпки формы;

Приготовление клафути:

Рецепт клафкти - приготовление / Новый канал

Возьмите форму диаметром 22-24 см.

Черешню очистите от косточек, сложите в дуршлаг, установленный над миской, и сбрызните настойкой.

Смешайте сахар и муку в большой миске. Постепенно добавляйте сливки, яйца и яичные желтки. Размешайте, чтобы получилось жидкое однородное тесто. Добавьте содержание стручка ванили. Оставьте в холодильнике на 2 часа или на ночь.

Жаропрочную форму смажьте маслом, посыпьте смесью муки и сахара. Поставьте форму в холодильник на то же время, что и тесто.

Клафути с черешней - рецепт Юлии Панковой / YouTube

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Перелейте в тесто черешневый сок из миски, перемешайте, поднимая тесто со дна.

Налейте в форму тесто толщиной в палец и поставьте в духовку на 5-7 минут. Тесто должно загустеть до консистенции сметаны. Достаньте форму из духовки, распределите ягоды по тесту плотным слоем и залейте остатками теста.

Верните форму в духовку и выпекайте еще 15 минут при 200 градусах. Затем уменьшите жар до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Края должны стать пышными.

Вставьте кончик ножа в центр клафути. Когда вытащите, он должен остаться чистым.

Остудите выпечку в форме. Подавайте клафути теплым или холодным.

Напомним, ранее Юлия Панкова рассказала, как приготовить самый вкусный кекс на молоке.