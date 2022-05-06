Как нужно готовить "русню под изюмом": Клопотенко поделился специальным рецептом

Евгений Клопотенко / УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко среагировал на просьбу украинцев и создал рецепт нового блюда, которое посвятил жестоким боям с русскими оккупантами возле города Изюм (Харьковская область). Рецепт блюда, которое получило название "Русня под изюмом", Клопотенко опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Враг пришел под Изюм. Враг под Изюмом и останется, но уже в другом агрегатном состоянии. ВСУ жарят как боги. Поэтому верим в наших богов и готовим новое блюдо победы. Символическое. То, знаете, материализация желаний на определенном уровне. Следовательно, этого раз будем жечь сами понимаете, что именно, под изюмом. И продуцировать для Украины отличную боевую энергию", - написал кулинар.

Рецепт блюда "Русня под изюмом":

300 грамм готового фарша или цельного мяса;

150 грамм изюма;

небольшая луковица;

отварной либо запеченный картофель;

50 грамм квашеной капусты;

10 грамм томатной пасты;

50 грамм сливочного масла;

10 грамм масла;

50 грамм коньяка;

15 грамм сладкой горчицы;

соль, перец.

Далее, говорит Клопотенко, изюм необходимо залить коньяком на 15 минут. Затем ‒ порезать лук полукольцами. Мясо, если целый кусок, порубить и посолить. На сковороде смешать сливочное масло (половину от вышеуказанного количества).

Жарить от 3 до 5 минут лук и мясо. Далее ‒ добавить коньяк, в котором были замаринованы изюм, остальное сливочное масло и поджечь. Затем ‒ добавить томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту и половину чайной ложки молотого перца. Выложить на горячий картофель и присыпать изюмом.

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Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по колонне техники войск России, которая перевозила топливо и снаряды захватчикам в Харьковской области в районе города Изюм.

Сам город оккупанты используют в качестве одного из главных опорных пунктов для наступления на Донбасс.

На опубликованном видео в социальной сети Facebook показано, как украинская артиллерия наносит точный и сокрушительный удар по колонне российской техники, перевозившей топливо и снаряды в Харьковской области, районе города Изюм.

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