Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды

Синенькие можно замариновать и есть уже на следующий день, поделилась известный психолог.
Известный психолог, кандидат философских наук Наталия Холоденко поделилась рецептом самых вкусных на свете маринованных баклажанов (их часто называют синенькие), которые являются прекрасной закуской.
Звезда разместила рецепт на своей странице в Instagram и отметила, что приготовленные по ее рецепту овощи можно есть уже через сутки.
Эксперт отметила, что для приготовления самых вкусных на свете баклажанов понадобится немного ингредиентов.
Рецепт баклажанов от Холоденко
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов;
- Лук и чеснок – по вкусу.
Что понадобится для маринада:
- Вода – 1,5 стакана;
- Соль – 1 столовая ложка с горкой;
- Сахар – 3 столовые ложки;
- Лавровый лист;
- Перец горошком;
- Уксус – 1/4-1/2 стакана.
Как готовится закуска из баклажанов
Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать нетонкими пластинами – до 1,5 см. Немного подсолите нарезанные баклажаны, дайте им постоять, а потом обжарьте на сковороде под крышкой.
Нарежьте очищенный чеснок пластинами. Очищенный лук нарежьте полукольцами.
Приготовьте маринад – доведите воду до кипения, всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, перец горошком и влейте уксус. Потом подождите, пока маринад остынет.
Уложите синенькие в емкость, пересыпьте слои чесноком и луком и залейте все маринадом. Готовую закуску отправьте в холодильник.