Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды

Звезда раскрыла рецепт вкуснейших маринованных баклажанов / searchstart.ru

Известный психолог, кандидат философских наук Наталия Холоденко поделилась рецептом самых вкусных на свете маринованных баклажанов (их часто называют синенькие), которые являются прекрасной закуской.

Звезда разместила рецепт на своей странице в Instagram и отметила, что приготовленные по ее рецепту овощи можно есть уже через сутки.

Эксперт отметила, что для приготовления самых вкусных на свете баклажанов понадобится немного ингредиентов.

Рецепт баклажанов от Холоденко

Ингредиенты:

2 кг баклажанов;

Лук и чеснок – по вкусу.

Что понадобится для маринада:

Вода – 1,5 стакана;

Соль – 1 столовая ложка с горкой;

Сахар – 3 столовые ложки;

Лавровый лист;

Перец горошком;

Уксус – 1/4-1/2 стакана.

Как готовится закуска из баклажанов

Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать нетонкими пластинами – до 1,5 см. Немного подсолите нарезанные баклажаны, дайте им постоять, а потом обжарьте на сковороде под крышкой.

Нарежьте очищенный чеснок пластинами. Очищенный лук нарежьте полукольцами.

Приготовьте маринад – доведите воду до кипения, всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, перец горошком и влейте уксус. Потом подождите, пока маринад остынет.

Уложите синенькие в емкость, пересыпьте слои чесноком и луком и залейте все маринадом. Готовую закуску отправьте в холодильник.