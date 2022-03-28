Кулинарный шедевр за 20 минут: готовим вкуснейший печеночный хлеб

Удивительно вкусный мясной хлеб, который готовить очень просто.
Во время военного времени в Украине готовить вкусные и полезные блюда успевают не все хозяйки. Кроме того, с хлебом в стране также не очень хорошая ситуация. Люди стоят в огромных очередях, чтобы купить буханку свежего хлеба и продуктов.
Мы расскажем вам идеально вкусный и полезный рецепт печеночного хлеба, который станет восхитительным рецептом каждой хозяйки.
Простой и удивительный хлеб будет радотать ваших близких.
Печеночный хлеб - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб черствый или мякиш - 100 грамм или 1 стакан
- Печень - 1 кг
- Лук - 2 штуки
- Лимон - 1 штука
- Яйца - 2 штуки
- Сало - 200 грамм
Печень хорошо промыть и залить холодной водой. Поставить на медленный огонь и проварить 10 минут.
Лук почистить, хлебный мякиш можно немного размять в воде.
Лук, хлеб и сало взбить блендером.
Далее достаем печень и измельчаем также блендером.
К будущему печеночному хлебу добавляем половинку лимонного сока, немного соли и взбитые яйца.
Все хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Форму для запекания брать не слишком большую, влить массу и выпекать печеночный хлеб 15 минут.
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