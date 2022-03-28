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Кулинарный шедевр за 20 минут: готовим вкуснейший печеночный хлеб

28 марта 2022, 19:06

Удивительно вкусный мясной хлеб, который готовить очень просто.

мясо, хлеб
Мясной хлеб / ua.depositphotos.com

Во время военного времени в Украине готовить вкусные и полезные блюда успевают не все хозяйки. Кроме того, с хлебом в стране также не очень хорошая ситуация. Люди стоят в огромных очередях, чтобы купить буханку свежего хлеба и продуктов.

Мы расскажем вам идеально вкусный и полезный рецепт печеночного хлеба, который станет восхитительным рецептом каждой хозяйки.

Простой и удивительный хлеб будет радотать ваших близких.

Печеночный хлеб - рецепт

Вам понадобится:

  • Хлеб черствый или мякиш - 100 грамм или 1 стакан
  • Печень - 1 кг
  • Лук - 2 штуки
  • Лимон - 1 штука
  • Яйца - 2 штуки
  • Сало - 200 грамм

Печень хорошо промыть и залить холодной водой. Поставить на медленный огонь и проварить 10 минут.

Лук почистить, хлебный мякиш можно немного размять в воде.

Лук, хлеб и сало взбить блендером.

Далее достаем печень и измельчаем также блендером.

К будущему печеночному хлебу добавляем половинку лимонного сока, немного соли и взбитые яйца.

Все хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Форму для запекания брать не слишком большую, влить массу и выпекать печеночный хлеб 15 минут.

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