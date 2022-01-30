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Меню на Китайский Новый год 2022: что приготовить, чтобы привлечь удачу в дом

30 января 2022, 20:27

Чтобы на Китайский Новый год привлечь удачу, нужно приготовить традиционный блюда.

Китайский Новый год 2022
Китайский Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

1 февраля отмечается Китайский Новый год. Именно с этого дня вступает в своим права Тигр. Обязательно нужно собрать всю семью в доме и накрыть пышным стол.

Специалисты отмечают, что Тигр не любит одиночества, потому встретить Китайский Новый год 2022 нужно в кругу близких людей.

Хозяйки должны накрыть вкусный стол, и обязательно поставить мясо.

Что должно быть на столе на Китайский Новый год 2022, чтобы привлечь удачу

  • На Китайский Новый год принято готовить блюда из риса или рисовой лапши.
  • На столе должен быть чеснок. Он способен отогнать врагов от дома.
  • Обязательно на Китайский Новый год готовили пельмени.
  • 8 блюд "Единения": сухофрукты, орехи, рисовое печенье, апельсины, мандарины, рыба, рисовые шарики и пряники.

Салат удачи на Китайский Новый год 2022 - рецепт

салат
Рецепт салата на Китайский Новый год / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Авокадо - 1 штука
  • Красный болгарский перец - 1 штука
  • Морковка - 1 штука
  • Красная рыба - 250 грамм
  • Имбирь маринованный - 100 грамм
  • Кунжут
  • Льон
  • Зеленый лук, укроп
  • Лимон - 1 штука
  • Грейпфрут - 1 штука
  • Оливковое масло
  • Белое вино

Морковку и перец помыть, почистить и нарезать соломкой.

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Авокадо почистить и порезать кубиками.

Грейпфрут почистить от кожуры и положить в салат.

Сделать небольшое углубление в центре салата и положить имбирь.

Кунжут и льон можно обжарить и посыпать салат.

Красную рыбу стоит брать кусочком, чтобы можно было порезать кубиками. Положить порезанную красную рыбу поверх имбиря в центр салата, полить половинкой лимона.

Оливковое масло и вино смешать и полить салат.

Китайские пельмени - рецепт

пельмени
Китайские пельмени на удачу рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Фарш ассорти - 350 грамм
  • Укроп - 150 грамм
  • Лук - 1 штука
  • Имбирь - 50 грамм
  • Мука - 2 стакана (400-500 гр)
  • Крахмал - половина стакана
  • Соль, перец

Муку просеять и смешать с крахмалом.

В муку добавить воды и замесить тесто.

Фарш предварительно пропустить дважды через мясорубку.

В блендере измельчить зелень и лук.

На терке натереть корень имбиря.

Все добавить к фаршу и хорошо перемешать.

Тесто делим на 4 части и раскатываем в маленькие, тонкие лепешки.

В каждую половинку, не жалея, отправляем начинку.

Тесто очень тонкое, потому стоит аккуратно пристегнуть края.

В пельмени стоит положить монетки. Кому попадется, тот будет удачлив и богат весь год.

В подсоленной воде отварить китайские пельмени удачи на Новый год 2022 примерно 15 минут.

Смотрите также, как правильно встретить Китайский Новый год 2022, чтобы он принес удачу.

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