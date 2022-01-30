Меню на Китайский Новый год 2022: что приготовить, чтобы привлечь удачу в дом

Чтобы на Китайский Новый год привлечь удачу, нужно приготовить традиционный блюда.
1 февраля отмечается Китайский Новый год. Именно с этого дня вступает в своим права Тигр. Обязательно нужно собрать всю семью в доме и накрыть пышным стол.
Специалисты отмечают, что Тигр не любит одиночества, потому встретить Китайский Новый год 2022 нужно в кругу близких людей.
Хозяйки должны накрыть вкусный стол, и обязательно поставить мясо.
Что должно быть на столе на Китайский Новый год 2022, чтобы привлечь удачу
- На Китайский Новый год принято готовить блюда из риса или рисовой лапши.
- На столе должен быть чеснок. Он способен отогнать врагов от дома.
- Обязательно на Китайский Новый год готовили пельмени.
- 8 блюд "Единения": сухофрукты, орехи, рисовое печенье, апельсины, мандарины, рыба, рисовые шарики и пряники.
Салат удачи на Китайский Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Авокадо - 1 штука
- Красный болгарский перец - 1 штука
- Морковка - 1 штука
- Красная рыба - 250 грамм
- Имбирь маринованный - 100 грамм
- Кунжут
- Льон
- Зеленый лук, укроп
- Лимон - 1 штука
- Грейпфрут - 1 штука
- Оливковое масло
- Белое вино
Морковку и перец помыть, почистить и нарезать соломкой.
Авокадо почистить и порезать кубиками.
Грейпфрут почистить от кожуры и положить в салат.
Сделать небольшое углубление в центре салата и положить имбирь.
Кунжут и льон можно обжарить и посыпать салат.
Красную рыбу стоит брать кусочком, чтобы можно было порезать кубиками. Положить порезанную красную рыбу поверх имбиря в центр салата, полить половинкой лимона.
Оливковое масло и вино смешать и полить салат.
Китайские пельмени - рецепт
Вам понадобится:
- Фарш ассорти - 350 грамм
- Укроп - 150 грамм
- Лук - 1 штука
- Имбирь - 50 грамм
- Мука - 2 стакана (400-500 гр)
- Крахмал - половина стакана
- Соль, перец
Муку просеять и смешать с крахмалом.
В муку добавить воды и замесить тесто.
Фарш предварительно пропустить дважды через мясорубку.
В блендере измельчить зелень и лук.
На терке натереть корень имбиря.
Все добавить к фаршу и хорошо перемешать.
Тесто делим на 4 части и раскатываем в маленькие, тонкие лепешки.
В каждую половинку, не жалея, отправляем начинку.
Тесто очень тонкое, потому стоит аккуратно пристегнуть края.
В пельмени стоит положить монетки. Кому попадется, тот будет удачлив и богат весь год.
В подсоленной воде отварить китайские пельмени удачи на Новый год 2022 примерно 15 минут.
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