Меню на Китайский Новый год 2022: что приготовить, чтобы привлечь удачу в дом

Китайский Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

1 февраля отмечается Китайский Новый год. Именно с этого дня вступает в своим права Тигр. Обязательно нужно собрать всю семью в доме и накрыть пышным стол.

Специалисты отмечают, что Тигр не любит одиночества, потому встретить Китайский Новый год 2022 нужно в кругу близких людей.

Хозяйки должны накрыть вкусный стол, и обязательно поставить мясо.

Что должно быть на столе на Китайский Новый год 2022, чтобы привлечь удачу

На Китайский Новый год принято готовить блюда из риса или рисовой лапши.

На столе должен быть чеснок. Он способен отогнать врагов от дома.

Обязательно на Китайский Новый год готовили пельмени.

8 блюд "Единения": сухофрукты, орехи, рисовое печенье, апельсины, мандарины, рыба, рисовые шарики и пряники.

Салат удачи на Китайский Новый год 2022 - рецепт

Рецепт салата на Китайский Новый год / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Авокадо - 1 штука

Красный болгарский перец - 1 штука

Морковка - 1 штука

Красная рыба - 250 грамм

Имбирь маринованный - 100 грамм

Кунжут

Льон

Зеленый лук, укроп

Лимон - 1 штука

Грейпфрут - 1 штука

Оливковое масло

Белое вино

Морковку и перец помыть, почистить и нарезать соломкой.

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Авокадо почистить и порезать кубиками.

Грейпфрут почистить от кожуры и положить в салат.

Сделать небольшое углубление в центре салата и положить имбирь.

Кунжут и льон можно обжарить и посыпать салат.

Красную рыбу стоит брать кусочком, чтобы можно было порезать кубиками. Положить порезанную красную рыбу поверх имбиря в центр салата, полить половинкой лимона.

Оливковое масло и вино смешать и полить салат.

Китайские пельмени - рецепт

Китайские пельмени на удачу рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Фарш ассорти - 350 грамм

Укроп - 150 грамм

Лук - 1 штука

Имбирь - 50 грамм

Мука - 2 стакана (400-500 гр)

Крахмал - половина стакана

Соль, перец

Муку просеять и смешать с крахмалом.

В муку добавить воды и замесить тесто.

Фарш предварительно пропустить дважды через мясорубку.

В блендере измельчить зелень и лук.

На терке натереть корень имбиря.

Все добавить к фаршу и хорошо перемешать.

Тесто делим на 4 части и раскатываем в маленькие, тонкие лепешки.

В каждую половинку, не жалея, отправляем начинку.

Тесто очень тонкое, потому стоит аккуратно пристегнуть края.

В пельмени стоит положить монетки. Кому попадется, тот будет удачлив и богат весь год.

В подсоленной воде отварить китайские пельмени удачи на Новый год 2022 примерно 15 минут.

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