Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровье

Нельзя в Страстную неделю употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.
Великий пост 2022 продлится до 24 апреля. Именно в этот день будем отмечать светлый праздник - Пасха 2022.
Самой строгой неделей Великого поста считается последняя неделя, которую называют Страстная.
В это время категорически нельзя есть продукты живого происхождения. Страстная неделя в 2022 году длится с 18 по 24 апреля.
Мы составили меню и рецепты на Страстную неделю, чтобы она прошла успешно и вы могли привлечь здоровье.
Меню на Страстную неделю 2022
Страстной понедельник - меню
В рационе питания должны быть сырые овощи и фрукты. Можно есть хлеб, мед и немного орехов. Питаться можно один раз в сутки, желательно вечером.
Страстной вторник - меню
В этот день можно есть фрукты, овощи, хлеб и мед.
Страстная среда - меню
В страстную среду можно употреблять холодную пищу без масла, добавить в рацион хлеб и овощи.
Чистый четверг - меню
Можно в чистый четверг есть горячую растительную пищу с маслом два раза в день.
Страстная пятница - меню
В страстную пятницу 2022 стоит воздержаться от приема пищи.
Великая суббота - меню
В субботу перед Пасхой 2022 можно один раз поесть горячей растительной пищи, но без масла.
Пасхальное воскресенье - меню
В воскресенье, 24 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.
Соблюдая все правила страстной недели, можно привлечь здоровье и быть счастливым весь год.
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Что готовят на Пасху 2022 - меню
Традиционно на Пасху готовят кулич, крашенки, мясо или домашнюю колбасу.
Смотрите вкуснейший рецепт буженины на Пасху 2022.
Сочная буженина - рецепт
Вам понадобится:
- Свинина - 1 кг
- Сахар, соль
- Чеснок
- Лавровый лист
Можно приготовить маринад для буженины, или сразу замариновать мясо.
Для маринада стоит добавить две столовые ложки сахара, воду 2 стакана, 1 столовую ложку уксуса, лавровый лист и немного горошин перца.
Маринад должен закипеть и дать ему настоятся 20 минут.
В это время хорошо промыть мясо, переложить в глубокую миску и залить маринадом на 1 час.
Чеснок почистить и добавить к мясу целыми зубчиками.
Буженину можно запекать в рукаве или фольге.
Разогреть духовку до 180 градусов и запекать буженину 60 минут, чтобы была румяная корочка, за 10 минут до окончания времени, открыть фольгу.
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