УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровье

13 апреля 2022, 14:41

Нельзя в Страстную неделю употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.

страстная неделя, пасха 2022, меню на пасху 2022
Меню на Страстную неделю / ua.depositphotos.com

Великий пост 2022 продлится до 24 апреля. Именно в этот день будем отмечать светлый праздник - Пасха 2022.

Самой строгой неделей Великого поста считается последняя неделя, которую называют Страстная.

В это время категорически нельзя есть продукты живого происхождения. Страстная неделя в 2022 году длится с 18 по 24 апреля.

Мы составили меню и рецепты на Страстную неделю, чтобы она прошла успешно и вы могли привлечь здоровье.

Меню на Страстную неделю 2022

Страстной понедельник - меню

В рационе питания должны быть сырые овощи и фрукты. Можно есть хлеб, мед и немного орехов. Питаться можно один раз в сутки, желательно вечером.

Страстной вторник - меню

В этот день можно есть фрукты, овощи, хлеб и мед.

Страстная среда - меню

В страстную среду можно употреблять холодную пищу без масла, добавить в рацион хлеб и овощи.

Чистый четверг - меню

Можно в чистый четверг есть горячую растительную пищу с маслом два раза в день.

Страстная пятница - меню

В страстную пятницу 2022 стоит воздержаться от приема пищи.

Великая суббота - меню

В субботу перед Пасхой 2022 можно один раз поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Пасхальное воскресенье - меню

В воскресенье, 24 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

Соблюдая все правила страстной недели, можно привлечь здоровье и быть счастливым весь год.

Читайте такжеПревосходный пасхальный кулич, который получится у каждого: готовить очень просто и быстро

Что готовят на Пасху 2022 - меню

Традиционно на Пасху готовят кулич, крашенки, мясо или домашнюю колбасу.

Смотрите вкуснейший рецепт буженины на Пасху 2022.

Сочная буженина - рецепт

мясо на пасху, рецепт буженины,
Рецепт буженины на Пасху 2022 / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Свинина - 1 кг
  • Сахар, соль
  • Чеснок
  • Лавровый лист

Можно приготовить маринад для буженины, или сразу замариновать мясо.

Для маринада стоит добавить две столовые ложки сахара, воду 2 стакана, 1 столовую ложку уксуса, лавровый лист и немного горошин перца.

Маринад должен закипеть и дать ему настоятся 20 минут.

В это время хорошо промыть мясо, переложить в глубокую миску и залить маринадом на 1 час.

Чеснок почистить и добавить к мясу целыми зубчиками.

Буженину можно запекать в рукаве или фольге.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать буженину 60 минут, чтобы была румяная корочка, за 10 минут до окончания времени, открыть фольгу.

Читайте также:

viber
Пасха Страстная пятница Страстная Суббота Великий пост Страстная неделя
Реклама
Популярное
В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую датуВ апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату Гороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 годуГороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 году Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуСерьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыНикому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни жены Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – завистьГороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть
Поддержите Главред

Последние новости

14:41

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровье

14:40

До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в ВаршавеВидео

14:37

"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

14:27

России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государствмнение

14:12

Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войныВидео

Реклама
14:10

Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

14:00

Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

13:34

Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставкиВидео

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

12:11

"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в УкраинеВидео

11:46

"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерьВидео

11:34

Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostВидео

11:21

"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нацииВидео

11:13

Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

10:48

Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - АрестовичВидео

Реклама
10:44

Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский"

10:38

РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны

10:37

Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбаргомнение

10:32

В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

09:58

"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФВидео

09:57

Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

09:55

Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

09:44

Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

09:15

Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

09:00

Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

08:53

Война в Украине и лютая шизофрения Россиимнение

08:48

ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

08:16

Поменять "Кощея" на мариупольцев: Аваков предложил, что делать с задержанным МедведчукомВидео

08:05

С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьВидео

07:47

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

07:36

Нельзя допустить, чтобы варварская выходка Путина увенчалась успехом - ДжонсонВидео

07:19

Москва приняла решение продолжать войну против Украины – АрестовичВидео

Реклама
07:01

32 дня жизни в метро: без света и нормальной еды 2-летняя харьковчанка перестала ходитьВидео

06:39

ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождено 15 населенных пунктовВидео

06:38

Россия начинает пожинать первые плоды своих военных преступлений в Бучемнение

06:20

"Нужно молиться, чтобы были дожди": экс-директор ЦРУ назвал преимущество россиян в битве за Донбасс

05:45

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в УкраинеВидео

05:02

"Я бы намылил фейс Баскову": Кондратюк высказался о российских артистахВидео

04:30

Меладзе и Джанабаева впервые показали младшую дочь

04:01

Лукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине

03:50

Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает

03:37

От "второй сильнейшей" до толпы убийц: эксперт объяснил, чем нам грозит смена имиджа армии РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять