Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровье

Меню на Страстную неделю / ua.depositphotos.com

Великий пост 2022 продлится до 24 апреля. Именно в этот день будем отмечать светлый праздник - Пасха 2022.

Самой строгой неделей Великого поста считается последняя неделя, которую называют Страстная.

В это время категорически нельзя есть продукты живого происхождения. Страстная неделя в 2022 году длится с 18 по 24 апреля.

Мы составили меню и рецепты на Страстную неделю, чтобы она прошла успешно и вы могли привлечь здоровье.

Меню на Страстную неделю 2022

Страстной понедельник - меню

В рационе питания должны быть сырые овощи и фрукты. Можно есть хлеб, мед и немного орехов. Питаться можно один раз в сутки, желательно вечером.

Страстной вторник - меню

В этот день можно есть фрукты, овощи, хлеб и мед.

Страстная среда - меню

В страстную среду можно употреблять холодную пищу без масла, добавить в рацион хлеб и овощи.

Чистый четверг - меню

Можно в чистый четверг есть горячую растительную пищу с маслом два раза в день.

Страстная пятница - меню

В страстную пятницу 2022 стоит воздержаться от приема пищи.

Великая суббота - меню

В субботу перед Пасхой 2022 можно один раз поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Пасхальное воскресенье - меню

В воскресенье, 24 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

Соблюдая все правила страстной недели, можно привлечь здоровье и быть счастливым весь год.

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Что готовят на Пасху 2022 - меню

Традиционно на Пасху готовят кулич, крашенки, мясо или домашнюю колбасу.

Смотрите вкуснейший рецепт буженины на Пасху 2022.

Сочная буженина - рецепт

Рецепт буженины на Пасху 2022 / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Свинина - 1 кг

Сахар, соль

Чеснок

Лавровый лист

Можно приготовить маринад для буженины, или сразу замариновать мясо.

Для маринада стоит добавить две столовые ложки сахара, воду 2 стакана, 1 столовую ложку уксуса, лавровый лист и немного горошин перца.

Маринад должен закипеть и дать ему настоятся 20 минут.

В это время хорошо промыть мясо, переложить в глубокую миску и залить маринадом на 1 час.

Чеснок почистить и добавить к мясу целыми зубчиками.

Буженину можно запекать в рукаве или фольге.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать буженину 60 минут, чтобы была румяная корочка, за 10 минут до окончания времени, открыть фольгу.

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