Мимоза, которую никто еще не пробовал: невероятный рецепт закуски за 5 минут

Изумительная закуска на праздник. Фаршированные яйца с салатом Мимоза, которые восхитят любого.

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Очень вкусная закуска на Новый год 2024 фаршированные яйца Мимоза / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с youtube.com/LudaEasyCook

Любимый всеми салат Мимоза готовить просто. Сегодня предлагаем вам приготовить удивительную закуску из фаршированных яиц.

Такой салат с яйцами навсегда станет вашим любимым. Доступная закуска из простых ингредиентов.

Фаршированные яйца Мимоза - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 8-10 шт

Тунец в масле - 120 гр

Сыр твердый - 50 гр

Майонез 3 столовых ложки

Соль

Лук зеленый

Укроп

Яйца помыть, отварить 15 минут до полной готовности. Остудить в холодной воде и почистить.

Яйца разрезать пополам, желток отправить в миску. Разрезаем 6-8 яиц, а 2 яйца оставляем для начинки.

Несколько штук желтка оставить для украшения закуски Мимоза.

Остальные желтки натереть на меткой терке или измельчить вилкой.

Натереть на мелкой терке к желткам 2 яйца.

Натираем к желтку твердый сыр. Можно использовать Голландский или Чедер.

Открыть банку с тунцом, слить масло и измельчить вилкой. Добавить к желтку.

Несколько перышек зеленого лука мелко порезать и добавить в начинку.

Добавляем соль, 3 столовых ложки легкого майонеза.

Фаршированные яйца с тунцом рецепт / скриншот с youtube.com/LudaEasyCook

Хорошо перемешать салат Мимоза, попробовать на вкус. Можно добавить немного Прованских трав.

Наполняем каждую половинку яйца начинкой Мимозы. Слегка промазать майонезом верх. Делаем это для того, чтобы хорошо держался декор.

Натереть 4 желтка, которые оставляли на украшения. Обильно посыпать желтками и переложить в красивую тарелку для подачи.

Украшаем веточками укропа наши фаршированные яйца и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить фаршированные яйца на Новый год 2024 - новый рецепт:

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