Новый бренд на рынке игристых вин Украины фраголино, "Villa Mare", одержал победу над брендом "Fiorelli" и покорил сердца потребителей.

По итогам сравнительной дегустации игристых вин максимальные 105 баллов получило фраголино от винного дома "Бартолетти", которое компания "Global Spirits" производит в Италии под брендом "Villa Mare".

Обойдя при этом игристое "Fiorelli", фраголино "Villa Mare" одержало абсолютную победу. Дегустаторы назвали игристое шедевром в мире фраголино. Потребители также отметили нежный вкус с тонким ароматом спелой земляники.

Представители бренда "Villa Mare" успех своего продукта объясняют тем, что уникальные купажи создают мастера-виноделы в пятом поколении. Многолетняя кропотливая работа, ежедневные дегустации, а также усовершенствование рецептур позволяют достичь идеального сочетание вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке фраголино. Предупреждение: алкоголь вредит вашему здоровью