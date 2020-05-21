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Настоящее Фраголино впервые в Украине новости компании

21 мая 2020, 11:26

Дегустаторы назвали игристое шедевром в мире фраголино.

Новый бренд на рынке игристых вин Украины фраголино, "Villa Mare", одержал победу над брендом "Fiorelli" и покорил сердца потребителей.

По итогам сравнительной дегустации игристых вин максимальные 105 баллов получило фраголино от винного дома "Бартолетти", которое компания "Global Spirits" производит в Италии под брендом "Villa Mare".

Обойдя при этом игристое "Fiorelli", фраголино "Villa Mare" одержало абсолютную победу. Дегустаторы назвали игристое шедевром в мире фраголино. Потребители также отметили нежный вкус с тонким ароматом спелой земляники.

Представители бренда "Villa Mare" успех своего продукта объясняют тем, что уникальные купажи создают мастера-виноделы в пятом поколении. Многолетняя кропотливая работа, ежедневные дегустации, а также усовершенствование рецептур позволяют достичь идеального сочетание вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке фраголино.Предупреждение: алкоголь вредит вашему здоровью

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