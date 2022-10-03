Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюда

Грибная закуска рецепт / ua.depositphotos.com

Закуски на праздничном столе всегда имеют уникальный и непревзойденный вид. Чтобы ваши близкие остались в восторге, предлагаем приготовить быструю закуску из грибов с плавленным сыром.

Нежная текстура грибов с сыром восхитит любого гостя.

Грибы желательно выбирать свежие, но если таких не нашли, подойдут сушеные.

Грибная закуска с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Багет белый - 1 шт

Грибы шампиньоны - 150 гр

Белые грибы - 150 гр

Лук - 1 шт

Плавленый сыр - 2 шт

Соль, перец

Укроп или петрушка

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле.

Шампиньоны помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.

Белые грибы также почистить и порезать.

Если выбрали сушеные грибы, то нужно хорошо помыть и замочить в прохладной воде на 60 минут.

Далее отварить грибы и обжарить вместе с луком.

Сушеные грибы жарить 25 минут.

Остудить грибы с луком.

Плавленый сыр порезать кубиками.

В блендер добавить грибы, лук, плавленный сыр.

Все аккуратно на средней скорости взбить.

Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде и намазать грибную закуску.

Посыпать укропом или петрушкой и подавать к столу.

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