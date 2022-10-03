Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюда

Очень вкусный и быстрый рецепт закуски из грибов с плавленным сыром.
Закуски на праздничном столе всегда имеют уникальный и непревзойденный вид. Чтобы ваши близкие остались в восторге, предлагаем приготовить быструю закуску из грибов с плавленным сыром.
Нежная текстура грибов с сыром восхитит любого гостя.
Грибы желательно выбирать свежие, но если таких не нашли, подойдут сушеные.
Грибная закуска с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Багет белый - 1 шт
- Грибы шампиньоны - 150 гр
- Белые грибы - 150 гр
- Лук - 1 шт
- Плавленый сыр - 2 шт
- Соль, перец
- Укроп или петрушка
Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле.
Шампиньоны помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.
Белые грибы также почистить и порезать.
Если выбрали сушеные грибы, то нужно хорошо помыть и замочить в прохладной воде на 60 минут.
Далее отварить грибы и обжарить вместе с луком.
Сушеные грибы жарить 25 минут.
Остудить грибы с луком.
Плавленый сыр порезать кубиками.
В блендер добавить грибы, лук, плавленный сыр.
Все аккуратно на средней скорости взбить.
Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде и намазать грибную закуску.
Посыпать укропом или петрушкой и подавать к столу.
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