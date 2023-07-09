Они первыми разлетаются со стола: просто улетная закуска из помидор - рецепт

Лето - время вкусных и сочных закусок. Всего несколько сочных помидор, и ваш стол превратится в настоящий улетный пир.
Готовить быструю закуску из свежих помидор очень просто. Можно добавить острый перчик и молодой чеснок.
Помидоры по по-корейски - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 6 средних плодов
- Укроп, петрушка, кинза
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Сахар - 2 чайные ложки
- Уксус - 2 чайные ложки
- Соль - половина чайной ложки
- Перец - без горки
Помидоры помыть, порезать небольшими красивыми дольками.
Желательно покупать помидоры не сильно мягкие, чтобы удобно было с ними работать.
Укроп, кинзу и петрушку мелко порезать, можно измельчить в блендере.
Чеснок также измельчить с зеленью.
Смешать в небольшой тарелочке чеснок, зелень, сахар, соль, уксус, перец молотый по вкусу и пару капель растительного масла.
Помидоры красиво выложить в глубокую тарелку или стеклянное блюдо для запекания.
Вылить весь маринад сверху помидор.
Накрыть пленкой или крышкой тару с помидорами и отправить в холодильник.
Через 20 минут вкуснейшая закуска из помидор будет готова.
Смотрите видео о том, как готовить помидоры по-корейски на зиму:
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