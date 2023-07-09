Они первыми разлетаются со стола: просто улетная закуска из помидор - рецепт

Вкус этих помидор запомнят надолго. Рецепт идеальной закуски из помидор, которая разлетается моментально.

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Самая вкусная и быстрая закуска из помидор рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Лето - время вкусных и сочных закусок. Всего несколько сочных помидор, и ваш стол превратится в настоящий улетный пир.

Готовить быструю закуску из свежих помидор очень просто. Можно добавить острый перчик и молодой чеснок.

Помидоры по по-корейски - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 6 средних плодов

Укроп, петрушка, кинза

Чеснок - 2-3 зубчика

Сахар - 2 чайные ложки

Уксус - 2 чайные ложки

Соль - половина чайной ложки

Перец - без горки

Помидоры помыть, порезать небольшими красивыми дольками.

Желательно покупать помидоры не сильно мягкие, чтобы удобно было с ними работать.

Укроп, кинзу и петрушку мелко порезать, можно измельчить в блендере.

Чеснок также измельчить с зеленью.

Смешать в небольшой тарелочке чеснок, зелень, сахар, соль, уксус, перец молотый по вкусу и пару капель растительного масла.

Помидоры красиво выложить в глубокую тарелку или стеклянное блюдо для запекания.

Вылить весь маринад сверху помидор.

Накрыть пленкой или крышкой тару с помидорами и отправить в холодильник.

Через 20 минут вкуснейшая закуска из помидор будет готова.

Смотрите видео о том, как готовить помидоры по-корейски на зиму:

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