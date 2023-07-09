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Они первыми разлетаются со стола: просто улетная закуска из помидор - рецепт

Мария Тупик
9 июля 2023, 13:02 обновлено 9 июля, 13:09
69
Вкус этих помидор запомнят надолго. Рецепт идеальной закуски из помидор, которая разлетается моментально.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Самая вкусная и быстрая закуска из помидор рецепт
Самая вкусная и быстрая закуска из помидор рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Лето - время вкусных и сочных закусок. Всего несколько сочных помидор, и ваш стол превратится в настоящий улетный пир.

Готовить быструю закуску из свежих помидор очень просто. Можно добавить острый перчик и молодой чеснок.

Помидоры по по-корейски - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры - 6 средних плодов
  • Укроп, петрушка, кинза
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Сахар - 2 чайные ложки
  • Уксус - 2 чайные ложки
  • Соль - половина чайной ложки
  • Перец - без горки

Помидоры помыть, порезать небольшими красивыми дольками.

Желательно покупать помидоры не сильно мягкие, чтобы удобно было с ними работать.

Укроп, кинзу и петрушку мелко порезать, можно измельчить в блендере.

Чеснок также измельчить с зеленью.

Смешать в небольшой тарелочке чеснок, зелень, сахар, соль, уксус, перец молотый по вкусу и пару капель растительного масла.

Помидоры красиво выложить в глубокую тарелку или стеклянное блюдо для запекания.

Вылить весь маринад сверху помидор.

Накрыть пленкой или крышкой тару с помидорами и отправить в холодильник.

Через 20 минут вкуснейшая закуска из помидор будет готова.

Смотрите видео о том, как готовить помидоры по-корейски на зиму:

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