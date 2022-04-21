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Пасхальная корзина: что обязательно нужно святить в церкви на Пасху 2022, простые рецепты

21 апреля 2022, 16:49

Что категорически нельзя святить в церкви и вкусный рецепт домашней колбасы.

Пасха, пасхальная корзина
Пасха 2022 / ua.depositphotos.com

Собираем в церковь пасхальную корзину. В пасхальную корзинку кладут главные продукты праздничного стола: кулич (паску), мясную колбасу, сладкое вино Кагор, яйца и молочное.

Однако есть и то, что окроплять святой водой категорически запрещается.

В списке табу для пасхальной корзины - кровяная колбаса, любой алкоголь, кроме красного вина, перец и соль, а также материальные блага: ключи от машин, дач, погребов. Не стоит освящать купюры и кошельки.

Мы расскажем вкуснейший рецепт мяса, который можно освятить в церкви на Пасху.

Куриная колбаса на Пасху 2022

Вам понадобится:

  • Мясо курицы - 1 кг
  • Перец
  • Соль
  • Чеснок
  • Майонез
  • Желатин - 15 гр

Курицу хорошо вымыть, отделить мясо от костей. Порезать мясо небольшими кусочками. Делаем фарш, добавляем чеснок и приправу к курице.

В готовый фарш добавляем 2 столовые ложки мяйонеза или сметаны, тщательно перемешиваем.

В готовый фарш на домашнюю колбасу всыпать желатин и еще раз перемешать.

Разделить фарш на 4 части. Каждую часть свернуть в пищевую пленку и сформировать колбасу.

Разогреть духовку до 160 градусов.

Завернуть колбасу в фольгу, переложить на противень и запекать домашнюю колбасу на Пасху 2022 60 минут.

После достаем, даем остынуть и отправляем в холодильник на сутки.

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Пасха пасхальная корзина рецепты
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