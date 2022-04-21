Пасхальная корзина: что обязательно нужно святить в церкви на Пасху 2022, простые рецепты

Что категорически нельзя святить в церкви и вкусный рецепт домашней колбасы.
Собираем в церковь пасхальную корзину. В пасхальную корзинку кладут главные продукты праздничного стола: кулич (паску), мясную колбасу, сладкое вино Кагор, яйца и молочное.
Однако есть и то, что окроплять святой водой категорически запрещается.
В списке табу для пасхальной корзины - кровяная колбаса, любой алкоголь, кроме красного вина, перец и соль, а также материальные блага: ключи от машин, дач, погребов. Не стоит освящать купюры и кошельки.
Мы расскажем вкуснейший рецепт мяса, который можно освятить в церкви на Пасху.
Куриная колбаса на Пасху 2022
Вам понадобится:
- Мясо курицы - 1 кг
- Перец
- Соль
- Чеснок
- Майонез
- Желатин - 15 гр
Курицу хорошо вымыть, отделить мясо от костей. Порезать мясо небольшими кусочками. Делаем фарш, добавляем чеснок и приправу к курице.
В готовый фарш добавляем 2 столовые ложки мяйонеза или сметаны, тщательно перемешиваем.
В готовый фарш на домашнюю колбасу всыпать желатин и еще раз перемешать.
Разделить фарш на 4 части. Каждую часть свернуть в пищевую пленку и сформировать колбасу.
Разогреть духовку до 160 градусов.
Завернуть колбасу в фольгу, переложить на противень и запекать домашнюю колбасу на Пасху 2022 60 минут.
После достаем, даем остынуть и отправляем в холодильник на сутки.
Читайте также:
- Превосходный пасхальный кулич, который получится у каждого: готовить очень просто и быстро
- Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут
- Самая вкусная пасха без дрожжей: кулич просто тает во рту