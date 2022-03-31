Простейший рецепт хлеба Паляниця с хрустящей корочкой, который сможет приготовить любой украинец

Как приготовить Паляницю / ua.depositphotos.com

Вкуснейший хлеб, который стал настоящей "звездой" во время войны в Украине, можно приготовить любому. Украинские военные стали вылавливать предателей родины благодаря слову-паролю - паляниця.

Душистый хлеб, который любят многие украинцы, готовить совершенно не трудно.

Мы расскажем два рецепта, как приготовить паляницю дома и в хлебопечке.

Как готовить паляницю в хлебопечке - рецепт

Вам понадобится:

Мука пшеничная - 300 грамм

Мука ржаная или гречневая - 100 грамм

Дрожжи - 1 пакетик

Соль - 1 чайная ложка

Сахар - 1 столовая ложка

Растительное масло

Панифарин и сухой солод - по 2 столовые ложки

Кефир - 100 мл

Молоко - 100 мл

Вода - 100 мл

Чашу от хлебопечки хорошо вымыть, протереть.

Муку стоит просеять вместе с сухими дрожжами, тогда паляниця будет воздушной и хрустящей.

Добавляем в чашу для хлебопечки: муку, кефир, молоко, воду, соль, сахар, солод, панифарин, растительное масло.

Выбрать режим Основной или Дрожжевое тесто. Готовить паляницю в хлебопечке минимум 4 часа.

Рецепт паляници в духовке

Вам понадобится:

Мука пшеничная - 400 грамм

Вода - 300 мл

Дрожжи сухие - 1 пакетик

Соль, сахар - по 1 чайной ложке

Муку просеять и смешать с дрожжами. Добавляем небольшими порциями теплую воду, и замесить дрожжевое тесто.

Смешать в шарик и оставить в теплом месте, накрыв полотенцем.

Тесто на паляницю должно быть немного с пузырьками.

В 50 мл воды смешать соль и сахар, добавить в тесто и снова замесить.

Тесто на палыницю должно быть гладким, вымешивать его стоит не менее чем 20 минут.

Делаем из теста круглую форму, смазываем маслом растительным и ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.

Выпекать паляницю 50 минут, духовку при это не открывать.

Такой рецепт сделает хлеб хрустящим и воздушным.

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