Простейший рецепт хлеба Паляниця с хрустящей корочкой, который сможет приготовить любой украинец

Вкуснейший хлеб паляниця готовить очень просто.
Вкуснейший хлеб, который стал настоящей "звездой" во время войны в Украине, можно приготовить любому. Украинские военные стали вылавливать предателей родины благодаря слову-паролю - паляниця.
Душистый хлеб, который любят многие украинцы, готовить совершенно не трудно.
Мы расскажем два рецепта, как приготовить паляницю дома и в хлебопечке.
Как готовить паляницю в хлебопечке - рецепт
Вам понадобится:
- Мука пшеничная - 300 грамм
- Мука ржаная или гречневая - 100 грамм
- Дрожжи - 1 пакетик
- Соль - 1 чайная ложка
- Сахар - 1 столовая ложка
- Растительное масло
- Панифарин и сухой солод - по 2 столовые ложки
- Кефир - 100 мл
- Молоко - 100 мл
- Вода - 100 мл
Чашу от хлебопечки хорошо вымыть, протереть.
Муку стоит просеять вместе с сухими дрожжами, тогда паляниця будет воздушной и хрустящей.
Добавляем в чашу для хлебопечки: муку, кефир, молоко, воду, соль, сахар, солод, панифарин, растительное масло.
Выбрать режим Основной или Дрожжевое тесто. Готовить паляницю в хлебопечке минимум 4 часа.
Рецепт паляници в духовке
Вам понадобится:
- Мука пшеничная - 400 грамм
- Вода - 300 мл
- Дрожжи сухие - 1 пакетик
- Соль, сахар - по 1 чайной ложке
Муку просеять и смешать с дрожжами. Добавляем небольшими порциями теплую воду, и замесить дрожжевое тесто.
Смешать в шарик и оставить в теплом месте, накрыв полотенцем.
Тесто на паляницю должно быть немного с пузырьками.
В 50 мл воды смешать соль и сахар, добавить в тесто и снова замесить.
Тесто на палыницю должно быть гладким, вымешивать его стоит не менее чем 20 минут.
Делаем из теста круглую форму, смазываем маслом растительным и ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
Выпекать паляницю 50 минут, духовку при это не открывать.
Такой рецепт сделает хлеб хрустящим и воздушным.
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