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Салат Чайка, который побил все рекорды: забытый рецепт из СССР

Мария Тупик
16 июля 2023, 11:27 обновлено 16 июля, 11:32
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Салат из СССР покорит всех. Рецепт настолько простой, что готовить можно каждый день.
Забытый салат из СССР рецепт
Забытый салат из СССР рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube.com

Раньше наши близкие готовили простые и вкусные блюда. Сегодня расскажем вам забытый рецепт салата из СССР, который называется Чайка.

Рецепт салата настолько прост, что его полюбят все. Ваш праздничный стол точно будет лучшим из лучших. Многие будут просить рецепт чудо салата Чайка.

Салат из СССР - рецепт блюда Чайка

Вам понадобится:

  • Сыр твердый - 200 гр
  • Яйца - 4 шт
  • Лук - 1 шт
  • Горошек - 200 гр
  • Майонез 2 столовых ложки
  • Сахар - 1 столовая ложка
  • Уксус яблочный - 1 столовая ложка
  • Кипяток - 100 мл
  • Соль
  • Укроп

Лук почистить и мелко нарезать. Его нужно замариновать на 15-20 минут.

Переложить в небольшую тарелочку лук, добавить 1 столовую ложку сахара, уксус и кипяток.

Предварительно отварить яйца вкрутую, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Далее натираем сыр, выбирайте твердых сортов. Голландский или Чедар.

С горошка слить всю жидкость. Смешать яйца, сыр и горох.

Посолить по вкусу, добавить легкий майонез.

Слить весь маринад из лука и добавить в салат.

Мелко порезать укроп, смешать с салатом Чайка.

Подавать салат из СССР к столу немного охлажденным.

Смотрите видео, как готовить забытый салат из СССР Чайка:

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