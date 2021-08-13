Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт

Изумительная фасоль на зиму

Фасоль ― одна из древнейших бобовых культур. Она очень полезна для организма каждого из нас и прекрасно дополняет блюда, которые все мы очень любим. Фасоль содержит до 25% белка, усвоение которого достигает 70-80%.

Сейчас как раз время заготовок на зиму, и Главред подскажет самый просто и вкусный рецепт фасоли, как в магазине на зиму, чтобы ваша предстоящая зима была вкусной.

Фасоль есть разных цветов - белая, красная, черная, стручковая фасоль. И все виды прекрасно подходят к борщу, супу, салатам, или просто как отдельная закуска.

Фасоль в томате на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Фасоль (желательно свежая) – 800 г;

томатная паста - 1 стакан;

сахар – 1.5 ст. л.;

соль - ст. л.;

черный перец – по вкусу.

Фасоль промыть и залить водой на 6-8 часов, что зерна разбухли, можно оставить на ночь.

Реклама

Как только фасоль на зиму набухла, промываем хорошо под проточной водой, и ставим на плиту для варки.

Фасоль на зиму в томатном соусе варить примерно час. Для соуса в большой миске нужно соединить томатную пасту и воду, хорошо все размешать. К полученной томатной смеси добавляем соль, и специи по вкусу.

Нашу сваренную фасоль перекладываем в томатный соус и варим примерно 2 часа на слабом огне.

Готовую фасоль в томатном соусе перекладываем в банки, предварительно ошпаренные кипятком. Сразу закатываем и переворачиваем вверх дном. Оставляем для полного остывания до утра.

Хранить фасоль на зиму в томате в прохладном месте.