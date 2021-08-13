Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт

Если приготовить на зиму очень вкусную, как в магазине, фасоль в томате, можно получить полноценный, полезный ужин.
Фасоль ― одна из древнейших бобовых культур. Она очень полезна для организма каждого из нас и прекрасно дополняет блюда, которые все мы очень любим. Фасоль содержит до 25% белка, усвоение которого достигает 70-80%.
Сейчас как раз время заготовок на зиму, и Главред подскажет самый просто и вкусный рецепт фасоли, как в магазине на зиму, чтобы ваша предстоящая зима была вкусной.
Фасоль есть разных цветов - белая, красная, черная, стручковая фасоль. И все виды прекрасно подходят к борщу, супу, салатам, или просто как отдельная закуска.
Фасоль в томате на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Фасоль (желательно свежая) – 800 г;
- томатная паста - 1 стакан;
- сахар – 1.5 ст. л.;
- соль - ст. л.;
- черный перец – по вкусу.
Фасоль промыть и залить водой на 6-8 часов, что зерна разбухли, можно оставить на ночь.
Как только фасоль на зиму набухла, промываем хорошо под проточной водой, и ставим на плиту для варки.
Фасоль на зиму в томатном соусе варить примерно час. Для соуса в большой миске нужно соединить томатную пасту и воду, хорошо все размешать. К полученной томатной смеси добавляем соль, и специи по вкусу.
Нашу сваренную фасоль перекладываем в томатный соус и варим примерно 2 часа на слабом огне.
Готовую фасоль в томатном соусе перекладываем в банки, предварительно ошпаренные кипятком. Сразу закатываем и переворачиваем вверх дном. Оставляем для полного остывания до утра.
Хранить фасоль на зиму в томате в прохладном месте.