Самая вкусная пасха без дрожжей: кулич просто тает во рту

Вкусный рецепт идеального кулича без дрожжей, который точно получится у каждого.
Готовимся к Пасхе 2022. Чтобы долго не стоять у теста и не выпекать паски 2 дня, предлагаем вам самый простой и быстрый рецепт кулича без дрожжей.
Такой рецепт на Пасху 2022 станет настоящей палочкой выручалочкой для каждой хозяйки.
Кулич без дрожжей - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 450 гр
- Творог - 0,5 кг
- Яйца - 5-6 штук
- Сахар - 350 гр
- Сливочное масло - 140 гр
- Разрыхлитель - 1 пакетик
- Ванильный сахар
- Изюм, клюква, цукаты
Творог должен быть не зернистый. Блендером хорошо взбить творог, яйца, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Просеять муку и замесить тесто на кулич.
Тесто для паски должно быть однородным, не приливать к рукам.
Далее добавляем изюм или цукаты и хорошо вымешиваем 5 минут тесто.
Духовку разогреть до 160 градусов.
Разложить тесто для паски в формочки и выпекать в духовке 50 минут.
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Автор: Маша Тупченко