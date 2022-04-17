Самая вкусная пасха без дрожжей: кулич просто тает во рту

Рецепт кулича без дрожжей / ua.depositphotos.com

Готовимся к Пасхе 2022. Чтобы долго не стоять у теста и не выпекать паски 2 дня, предлагаем вам самый простой и быстрый рецепт кулича без дрожжей.

Такой рецепт на Пасху 2022 станет настоящей палочкой выручалочкой для каждой хозяйки.

Кулич без дрожжей - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 450 гр

Творог - 0,5 кг

Яйца - 5-6 штук

Сахар - 350 гр

Сливочное масло - 140 гр

Разрыхлитель - 1 пакетик

Ванильный сахар

Изюм, клюква, цукаты

Творог должен быть не зернистый. Блендером хорошо взбить творог, яйца, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Просеять муку и замесить тесто на кулич.

Тесто для паски должно быть однородным, не приливать к рукам.

Далее добавляем изюм или цукаты и хорошо вымешиваем 5 минут тесто.

Духовку разогреть до 160 градусов.

Разложить тесто для паски в формочки и выпекать в духовке 50 минут.

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