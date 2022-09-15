Самая вкусная закуска, которая разлетается со стола: быстрый рецепт

Удивительная бюджетная закуска на скорую руку - печеночные трубочки с начинкой.
Вкусные закуски - это залог успешного праздника. Предлагаем узнать вкусный рецепт закуски на скорую руку.
Бюджетная закуска из печенки, которая станет уникальным блюдом любой хозяйки. А вкусная овощная начинка придаст нежный вкус.
Такую закуску можно готовить из печени или с блинчиками.
Печеночные трубочки - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Печень куриная - 400 гр
- Яйца - 8 шт
- Молоко - 300 мл
- Мука - 3 столовые ложки
- Морковка - 5 шт
- Лук - 2 шт
- Майонез или сметана
- Чеснок
- Соль, перец
Печень хорошо вымыть, блендером или кухонным комбайном измельчить. Перебить печень до однородности с солью и перцем и отложить в большую кастрюлю.
4 яйца взбить венчиком и влить к печени.
Молоко должно быть комнатной температуры.
Муку просеять и добавить к печени вместе с молоком, обязательно все помешивать, чтобы избавиться от комочков.
Тесто должно быть обязательно жидким и немного соленым.
Жарим печеночные блины с двух сторон до золотистого цвета.
Каждый печеночный блинчик смазать сливочным маслом.
Готовим вкусную начинку. Лук и морковку помыть и почистить.
Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле.
Морковку натереть на крупной терке и добавить к луку.
Отварить 4 яйца вкрутую и натереть на мелкой терке, можно добавить чеснок.
Соединить всю начинку и добавить пару ложек сметаны.
На каждый блинчик выложить по 1 столовой ложке начинки и аккуратно скрутить в трубочку.
Каждую трубочку можно закрепить шпажками.
Читайте также:
- Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут
- Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый день
- Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минут