Самая вкусная закуска, которая разлетается со стола: быстрый рецепт

Рецепт закуски из печенки / ua.depositphotos.com

Вкусные закуски - это залог успешного праздника. Предлагаем узнать вкусный рецепт закуски на скорую руку.

Бюджетная закуска из печенки, которая станет уникальным блюдом любой хозяйки. А вкусная овощная начинка придаст нежный вкус.

Такую закуску можно готовить из печени или с блинчиками.

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Печеночные трубочки - рецепт закуски

Вам понадобится:

Печень куриная - 400 гр

Яйца - 8 шт

Молоко - 300 мл

Мука - 3 столовые ложки

Морковка - 5 шт

Лук - 2 шт

Майонез или сметана

Чеснок

Соль, перец

Печень хорошо вымыть, блендером или кухонным комбайном измельчить. Перебить печень до однородности с солью и перцем и отложить в большую кастрюлю.

4 яйца взбить венчиком и влить к печени.

Молоко должно быть комнатной температуры.

Муку просеять и добавить к печени вместе с молоком, обязательно все помешивать, чтобы избавиться от комочков.

Тесто должно быть обязательно жидким и немного соленым.

Жарим печеночные блины с двух сторон до золотистого цвета.

Каждый печеночный блинчик смазать сливочным маслом.

Готовим вкусную начинку. Лук и морковку помыть и почистить.

Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле.

Морковку натереть на крупной терке и добавить к луку.

Отварить 4 яйца вкрутую и натереть на мелкой терке, можно добавить чеснок.

Соединить всю начинку и добавить пару ложек сметаны.

На каждый блинчик выложить по 1 столовой ложке начинки и аккуратно скрутить в трубочку.

Каждую трубочку можно закрепить шпажками.

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