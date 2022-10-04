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Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не знал

4 октября 2022, 13:35

Вкусный, быстрый и полезный завтрак за несколько минут из яиц и сыра.

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Яичные кексы рецепт / ua.depositphotos.com

Завтрак для каждого человека должен быть питательным. От этого зависит продуктивность нашего дня. Каждый из нас любит готовить яичницу или омлет, но всегда хочется разнообразности.

Главред решил рассказать вам 2 супер простых и безумно вкусных рецепта из яиц на завтрак, о которых мало кто знает.

Удивительные кексы из яиц и изысканная фриттата с овощами.

С такими рецептами, уверенны, вы точно удивите ваших близких.

Вкусные яичные кексы на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 8 шт
  • Бекон или грудка - 8 ломтиков
  • Помидор - 2 шт
  • Молоко - 100 мл
  • Сыр Пармезан
  • Сыр Голландский
  • Соль
  • Зелень - по вкусу

Кусочки бекона обжарить на сковороде с двух сторон по 2 минуты. Порезать небольшими полосочками.

В это время включить духовку на 180 градусов.

Помидор помыть и порезать мелкими кубиками.

Яйца помыть, взбить с молоком и солью.

Натереть Голландский сыр и добавить помидоры.

Хорошо перемешать яичную смесь.

Силиконовые формы для кексов желательно смазать оливковым маслом.

Положить бекон, влить в каждую яичную смесь с сыром.

Выпекать 12 минут.

Достать кексы, посыпать Пармезаном и оставить в духовке еще на 3 минуты.

Фриттата на завтрак - рецепт

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Рецепт Фриттаты на завтрак / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Яйца - 6 шт
  • Болгарский перец - 1 шт
  • Лук
  • Базилик
  • Оливковое масло
  • Соль

Перец помыть, почистить, удалить семена и натереть на крупной терке.

Зеленый лук и базилик измельчить блендером с солью.

Сковороду разогреть с оливковым маслом.

Переложить лук, базилик и болгарский перец.

В это время взбить яйца с солью. Добавить обжаренные овощи.

Небольшую сковороду для запекания или деко смазать оливковым маслом, влить яичную смесь с овощами.

Поставить на 5 минут в духовку фриттату при 180 градусах.

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