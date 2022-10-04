Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не знал

Вкусный, быстрый и полезный завтрак за несколько минут из яиц и сыра.
Завтрак для каждого человека должен быть питательным. От этого зависит продуктивность нашего дня. Каждый из нас любит готовить яичницу или омлет, но всегда хочется разнообразности.
Главред решил рассказать вам 2 супер простых и безумно вкусных рецепта из яиц на завтрак, о которых мало кто знает.
Удивительные кексы из яиц и изысканная фриттата с овощами.
С такими рецептами, уверенны, вы точно удивите ваших близких.
Вкусные яичные кексы на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 8 шт
- Бекон или грудка - 8 ломтиков
- Помидор - 2 шт
- Молоко - 100 мл
- Сыр Пармезан
- Сыр Голландский
- Соль
- Зелень - по вкусу
Кусочки бекона обжарить на сковороде с двух сторон по 2 минуты. Порезать небольшими полосочками.
В это время включить духовку на 180 градусов.
Помидор помыть и порезать мелкими кубиками.
Яйца помыть, взбить с молоком и солью.
Натереть Голландский сыр и добавить помидоры.
Хорошо перемешать яичную смесь.
Силиконовые формы для кексов желательно смазать оливковым маслом.
Положить бекон, влить в каждую яичную смесь с сыром.
Выпекать 12 минут.
Достать кексы, посыпать Пармезаном и оставить в духовке еще на 3 минуты.
Фриттата на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 6 шт
- Болгарский перец - 1 шт
- Лук
- Базилик
- Оливковое масло
- Соль
Перец помыть, почистить, удалить семена и натереть на крупной терке.
Зеленый лук и базилик измельчить блендером с солью.
Сковороду разогреть с оливковым маслом.
Переложить лук, базилик и болгарский перец.
В это время взбить яйца с солью. Добавить обжаренные овощи.
Небольшую сковороду для запекания или деко смазать оливковым маслом, влить яичную смесь с овощами.
Поставить на 5 минут в духовку фриттату при 180 градусах.
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