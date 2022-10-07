Самый вкусный и очень легкий слоеный салат Муравейник: изысканный рецепт за 10 минут

Вкусный рецепт слоеного салата. Готовим простые рецепты вместе с Главредом.
Решили побаловать своих родных вкусным салатом, тогда этот рецепт поможет любой хозяйке. Все мы знаем рецепт торта Муравейник. Вот по такому рецепту мы будем готовить соленый Муравейник.
Превосходно нежный салат с грибами, колбасой и огурцами.
Любой хозяйке будет под силу приготовить салат с нежной начинкой. Заправить салат можно домашним майонезом или сметаной.
Нежный и вкусный салат - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 300 гр
- Колбаса докторская - 300 гр
- Яйца - 4 шт
- Огурцы - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Сыр твердый
- Майонез или сметана
- Соль
Яйца помыть и отварить до готовности.
В это время почистить лук и грибы, мелко порезать и обжарить на сливочном или оливковом масле.
Порезать соломкой огурцы и колбасу.
Сыр натереть на мелкой терке. Можно для вкуса добавить Пармезан.
Яйца остудить и натереть на крупной терке.
Салат Муравейник обязательно выкладывать слоями и каждый слой промазывать сметаной или майонезом.
Собираем салат: огурцы, колбаса, половина грибов с луком, яйца и все посыпаем обильно сыром.
Если располагает время, то дать салату настояться 1,5-2 часа или подавать к столу в охлажденном виде.
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