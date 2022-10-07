Самый вкусный и очень легкий слоеный салат Муравейник: изысканный рецепт за 10 минут

Вкусный слоеный салат рецепт / ua.depositphotos.com

Решили побаловать своих родных вкусным салатом, тогда этот рецепт поможет любой хозяйке. Все мы знаем рецепт торта Муравейник. Вот по такому рецепту мы будем готовить соленый Муравейник.

Превосходно нежный салат с грибами, колбасой и огурцами.

Любой хозяйке будет под силу приготовить салат с нежной начинкой. Заправить салат можно домашним майонезом или сметаной.

Нежный и вкусный салат - рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 300 гр

Колбаса докторская - 300 гр

Яйца - 4 шт

Огурцы - 2 шт

Лук - 1 шт

Сыр твердый

Майонез или сметана

Соль

Яйца помыть и отварить до готовности.

В это время почистить лук и грибы, мелко порезать и обжарить на сливочном или оливковом масле.

Порезать соломкой огурцы и колбасу.

Сыр натереть на мелкой терке. Можно для вкуса добавить Пармезан.

Яйца остудить и натереть на крупной терке.

Салат Муравейник обязательно выкладывать слоями и каждый слой промазывать сметаной или майонезом.

Собираем салат: огурцы, колбаса, половина грибов с луком, яйца и все посыпаем обильно сыром.

Если располагает время, то дать салату настояться 1,5-2 часа или подавать к столу в охлажденном виде.

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